هالاند.. «صائد الجوائز»

أنور إبراهيم (القاهرة)



حصد النجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» لموسم 2022-2023، في حفل وزعت خلاله جوائز الرابطة البريطانية للاعبي الكرة المحترفين، ما يعني أن اللاعبين هم الذين اختاروه لهذا اللقب.

وسبق لهالاند أن حصل على لقب لاعب العام في الدوري الإنجليزي أيضاً، في استفتاء الصحفيين، ويخلف هالاند في الجائزة، المصري محمد صلاح الذي فاز بها الموسم قبل الماضي.

أصبح هالاند ثاني لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يحصل على الجائزة، بعد البلجيكي كيفين دي بروين الذي نالها مرتين متتاليتين عامي 2020 و2021.

ولم يعد هالاند مجرد هداف، وإنما أصبح «صائد جوائز»، وأحرز في أول موسم له في إنجلترا 36 هدفاً في «البريميرليج»، ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم، كما صنع 8 أهداف في 35 مباراة في المسابقة، بينما سجل 52 هدفاً في إجمالي 53 مباراة في مختلف البطولات، ما أسهم بقوة في فوز «السيتي» بالدوري وكأس الاتحاد ودوري الأبطال «الشامبيونزليج».

وكانت المنافسة قوية بين هالاند وزميليه في الفريق دي بروين وجون ستونز، وأيضاً مع النرويجي مارتن أوديجارد لاعب وسط أرسنال، وهاري كين مهاجم توتنهام، قبل أن يغادر إلى بايرن ميونيخ، وبوكايو ساكا جناح «المدفعجية»، وحصل ساكا على لقب أفضل لاعب شاب في «البريميرليج» موسم 2022-2023.

وتكون التشكيل المثالي لفريق العام من رامسديل لحراسة المرمى، وتربييه وستونز ودياز وساليبا للدفاع، ودي بروين ورودري وأوديجارد للوسط، وساكا وهالاند وكين للهجوم.