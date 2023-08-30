أنس جابر تطلب قياس نبضات القلب والضغط في «فلاشينج ميدوز»!



نيويورك (أ ف ب)

نجحت «المحاربة» التونسية أنس جابر المصنفة خامسة، ووصيفة بطلة العام الماضي، بفضل خبرتها في التغلب على معاناتها البدنية من أجل بلوغ الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس على ملاعب فلاشينج ميدوز، بفوزها الصعب على الكولومبية كاميلا أوسوريو 7-5 و7-6 في الدور الأول.

ولم تظهر جابر التي احتفلت بعيد ميلادها الـ29، بمستواها المعهود، وتمكنت من الصمود منذ منتصف المجموعة الاولى التي استهلها بقوة، وتقدمت خلالها 4-1، قبل أن تبدو منهارة بدنياً ومتعبة، حيث خسرت نقاطاً عدة مكنت الكولومبية من العودة في النتيجة وإدراك التعادل، بل حتى التقدم، لكن دون أن تنهي المجموعة في مصلحتها.

وتابعت جابر التي طلبت تدخلاً طبياً عقب الشوط التاسع، تم خلاله قياس نبضات قلبها وضغطها، المواجهة بخبرتها ونجحت في الخروج بالمباراة إلى بر الأمان والتأهل إلى الدور الثاني للمرة السادسة في ثماني مشاركات في البطولة الأميركية.

وهو الفوز الثاني لجابر على أوسوريو في مواجهتين حتى الآن بينهما بعد الأول في فلاشينج ميدوز بالذات عام 2021، عندما تغلبت على الكولومبية بسهولة 6-0 و6-1 في الدور الثاني.

وقالت جابر «لم تكن المباراة سهلة، حاولت أن أقاتل وأدفع بنفسي للظهور بشكل جيد، وانتظر ما ستؤول إليه نتيجة المباراة، قدمت مباراة جيدة، ولم أكن في قمة مستواي، حاولت اللعب وإنهاء المباراة بأقل مجهود، ولكن لم يكن من السهل اللعب أمامها (أوسوريو)، لأنها أرغمتني على الركض في وقت كنت منهارة بدنياً».

وأضافت «سعيدة بالفوز وبجهازي التدريبي الذي حثني على مواصلة اللعب، والقتال من أجل تحقيق الفوز».

ولم تنس جابر شكر الجماهير التي «حفَّزتني على مواصلة اللعب والفوز بالمباراة»، وقالت مازحة عقب احتفال المشجعين بعيد ميلادها «أعتقد أنني تقدمت في العمر لذلك لم ألعب بشكل جيد».

وضربت جابر بقوة وكسرت إرسال الكولومبية في الشوطين الأول والخامس، وتقدمت 4-1، لكن أوسوريو ردت التحية مباشرة، مقلصة الفارق إلى 2-4 ثم 3-4، قبل أن تكسر إرسال التونسية للمرة الثانية مدركة التعادل 4-4، ثم تقدمت للمرة الأولى في المباراة بكسبها الشوط التاسع 5-4.

وتدخل طبيب البطولة بطلب من التونسية التي بدت منهارة بدنياً، وكانت ترد الكرات بصعوبة، ما سمح للكولومبية في العودة في النتيجة والتقدم.

وعادت جابر لمواصلة اللعب وكسبت الشوط العاشر، مدركة التعادل 5-5، قبل أن تكسر إرسال الكولومبية في الحادي عشر، واستعادت التقدم 6-5، ثم حسمتها في مصلحتها 7-5.

وتابعت جابر تفوقها في المجموعة الثانية، وكسرت إرسال أوسوريو في الشوط الأول، لكن الأخيرة ردت في الشوطين الثاني والرابع وتقدمت 3-1.

ونجحت جابر في رد التحية في الشوطين الخامس والسابع، في طريقها إلى كسب أربعة أشواط متتالية، وتقدمت 5-3، وسنجت لها فرصتان لحسم المباراة في مصلحتها في الشوط التاسع، عندما كانت متقدمة 40-30 على إرسال الكولومبية، حيث أنقذت الأخيرة الموقف وقلصت الفارق الى 4-5.

ونجحت أوسوريو في كسر إرسال جابر في الشوط العاشر، وأدركت التعادل 5-5، لكن جابر ردت في الشوط الحادي عشر، وتقدمت 6-5، ثم خسرت إرسالها في الشوط الثاني عشر، مانحة التعادل لاسوريو 6-6، وبالتالي احتكمت اللاعبتان إلى شوط فاصل حسمته التونسية في مصلحتها 7-4، وبالتالي المجموعة 7-6 والمباراة في 121 دقيقة، وتلتقي جابر في الدور الثاني مع التشيكية ليندا نوسكوفا، وكانت جابر خسرت نهائي العام الماضي أمام البولندية إيجا شفيونتيك 2-6 و6-7.