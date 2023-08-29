كأس رئيس الدولة للخيول العربية: 13 جواداً تبحث عن اللقب الغالي في كازان

كازان (وام)

يحتضن مضمار كازان الدولي للفروسية، في جمهورية تتارستان الروسية، اليوم، المحطة التاسعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الثلاثين، في قمة مرتقبة تجمع نخبة الخيول العربية في روسيا على لقب الكأس الغالية التي تواصل رحلتها المتميزة في المضامير الأوروبية.

وتقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، واهتمام سموه بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتبارها إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني، وامتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويقام سباق الكأس للمرة الأولى في مضمار مدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان التي تم اختيارها عام 2009 عاصمة الرياضة الروسية، كما استضافت بنجاح دورة الألعاب الجامعية الصيفية لعام 2013، وكانت إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم 2018، وتولي اهتماماً كبيراً في الآونة الأخيرة، باحتضان أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، لما تشكله من قوة داعمة للتنمية والتطور الاقتصادي والسياحي للمدينة، حيث سبق للعاصمة الروسية موسكو احتضانها لسباق الكأس الغالية على مدار السنوات الخمس الماضية، ونتيجة لعمليات التطوير والصيانة التي يشهدها مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي الذي تأسس عام 1834، تقرر أن يقام سباق العام الحالي في مدينة كازان ذات الحضور الأقوى في المشهد الرياضي الروسي.

وتضم القائمة المشاركة 13 خيلاً هي: الجواد «ساحر» المنحدر من «نظام وجيزابيل بنت دورمان» بطل نسخة عام 2021، للمالك مردوخوفيتش إدوارد، بإشراف المدرب خاتورتسيفا وقيادة الفارس سيزازيف رسلان، والجواد «ليجيونير» بطل نسخة عام 2022 المنحدر من نسل «كارميل دي فاوست، ليزيتا بنت ديليجنس» للمالك بوختوياروف فالنتين، وإشراف المدرب يورشينكو فاسيلي وقيادة الفارس كابوشيف ميزابيك، والجواد «توفيق» المنحدر من «جنرال، رولي بولي بنت فالينا ديس فابريس» للمالك تشاكشوف، وإشراف المدرب سيمينوف سلطان وقيادة الفارس أولوبييف حمزات، والجواد «جبريل جراند» المنحدر من «جراند إكران، جوردوست برن» للمالك والمدرب خاتورتسيفا، وتحت قيادة الفارس كولوميتسيف نيكولاي، كما تضم القائمة مجموعة متميزة مثل: «بوريفيستنيك تيرسك»، و«فولشيبنيك تيرسك»، و«جاركون»، و«ستارك»، و«دي جيلي جراند»، «دوبليست تيرسك»، و«جيمس بوند»، و«دراجون فلاي تيرسك»، و«جور سكاي».

وقال فيصل الرحماني، المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «تمتاز روسيا بحضور قوي في مشهد سباقات الخيل العربية من ناحية القاعدة الكبيرة لملاك ومربي الخيول العربية، وإسطبلات ومزارع إنتاج الخيول، بجانب تنظيمها المتواصل لأشهر سباقات الخيل في المهرجانات العالمية، الأمر الذي يتناغم مع رسالة الكأس الغالية ودورها الكبير في تقديم أوجه الدعم لمضاعفة فرص النجاحات وتحقيق الإسهامات المهمة لرفع مستويات إنتاج الخيل العربي على الساحة الدولية».

وأضاف: «شكلت لنا نجاحات المحطة الروسية في الأعوام الخمسة الماضية صورة مبهرة ودوافع كبيرة لاستمرارية وتواصل هذه المحطة البارزة والمهمة، في ظل التفاعل الكبير من قاعدة ملاك ومربي الخيل العربي، والحضور الجماهيري والدبلوماسي الكبيرين، والتغطية الإعلامية الواسعة، كما يعكس حضورها أهمية بالغة في أجندة سباقاتنا السنوية، بما ينسجم مع خططنا وأهدافنا الطامحة لتشجيع وتحفيز الملاك والمربين لتربية واقتناء الخيول العربية ورفع مستويات إنتاجها، وتوفير الفرص المثالية للجميع من أجل التفاعل والمشاركة في سباقاتنا السنوية، ونحن فخورون بالمشاركة الكبيرة، من قبل نخبة الملاك والمربين في سباق الكأس الغالية، ما يؤكد أهميته الكبيرة ومكانته المرموقة لدى نخبة مرابط الخيل الروسية».