إعلان القائمة النهائية للمشاركين في مونديال الشباب للقدرة بفرنسا

دبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية قائمة الفرسان والخيول المشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة 2023 التي تنطلق السبت المقبل بمنطقة كاستيلسجرات الفرنسية، وبلغ عدد الفرسان الذين تم اعتمادهم للمشاركة 70 فارساً وفارسة من 25 دولة حول العالم، فيما بلغ عدد الخيول نحو 76 خيلاً.

وتضم قائمة فريق الإمارات 5 فرسان هم: خليفة راشد العميمي الذي سيمتطي صهوة «فيكتوري دي بليجنيز»، وراشد حمد صغير الكتبي على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، وسيف بالجافلة على صهوة «ايليس»، وراشد محمد عتيق المهيري على صهوة «جيه أم جوزفينا»، وميثاء القبيسي على صهوة «كاسينو».

وترعى شركة إعمار فرسان الإمارات المشاركين في المونديال الشبابي، وتبلغ المسافة الكلية للسباق 120.20 كيلومتر تم تقسيمها إلى أربع مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 28.60 كيلومتر، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية 29.20 كيلومتر، والثالثة مسافتها 33.80 كيلومتر، فيما تبلغ مسافة المرحلة الأخيرة 28.60 كيلومتر.

وتقام البطولة بنظامي الفردي والفرق، ويتم اختيار أفضل ثلاثة فرسان من الفريق للمنافسة على لقب الفرق، وإذا لم تشرك الدولة على الأقل 3 فرسان لا يحق لها المنافسة في ترتيب الفرق.

ويدافع فرسان الإمارات عن لقب البطولة، حيث نالوا لقب النسخة الماضية التي أقيمت بمدينة أرميلو في هولندا في 2021 بمشاركة 75 فارساً وفارسة، ونال لقب الفردي الفارس سعيد سالم عتيق المهيري الذي توج بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي، حيث نال لقب نسخة 2017 و2019، ونالت الإمارات اللقب 6 مرات في الفردي، بينما حصدت 3 ألقاب في منافسات الفرق.