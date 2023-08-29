منتخب قفز الحواجز يتوّج ببطولتي بلجيكا

برلين (وام)

توّج منتخب قفز الحواجز بلقب بطولتي «أوبقلابيق الدولية» في بلجيكا فئة «3 و4 نجوم»، التي أقيمت بمشاركة أكثر من 500 فارس وفارسة من جميع أنحاء العالم، وجاءت مشاركة المنتخب في البطولتين ضمن معسكره الحالي المقام في ألمانيا، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين 2023، ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتوجه فرسان منتخب الإمارات، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على دعم المنتخب في استعداداته للاستحقاقات المقبلة في أولمبياد باريس والألعاب الآسيوية.

ويواصل المنتخب، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، برنامج إعداده في إسطبلات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان بألمانيا، استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، كما أثنوا على الرعاية اللامحدودة خلال السنوات الماضية من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والتي توّجت بالإنجازات المتواصلة، والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وشهدت بطولة «أوبقلابيق الدولية» الأولى فئة «3 نجوم» فوز الفارس حميد المهيري، بالمركز الأول في شوط الجائزة الكبرى، كما فاز الفارس سالم السويدي، بالمركز الأول لفئة الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، والفارس محمد الهاجري، بالمركز الأول «مكرر» في فئة «3 نجوم»، بارتفاع 140 سم، كما فاز الفارس محمد شافي الرميثي، بالمركز الأول في فئة 3 نجوم، بارتفاع 140 سم.

ونال عبد الله المهيري، المركز الخامس في فئة الخيل الصغيرة عمر 7 سنوات، فيما حقق الفارس سالم السويدي، المركز الرابع في فئة «3 نجوم»، بارتفاع 140 سم.

وتابع المنتخب نتائجه المميزة في مشاركته الثانية في البطولة فئة «4 نجوم»، بفوز الفارس سالم السويدي، بالمركز الأول، بارتفاع 140 سم، وتوج الشيخ علي القاسمي، بالمركز الأول أيضاً في فئة الحواجز ارتفاع 130 سم.

كما نجح الفارس محمد شافي الرميثي، بالفوز بالمركز الأول في فئة «4 نجوم»، بارتفاع 140 سم، وحقق عبدالله المري، المركز الثاني في نهائي شوط خيول 7 سنوات، ونال سالم السويدي، المركز الخامس في شوط الجائزة الصغرى فئة 4 نجوم، ومحمد الهاجري، المركز الخامس في شوط الجائزة الكبرى فئة «4 نجوم» أيضاً.