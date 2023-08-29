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اجتماع تنسيقي لنادي الشارقة لسباقات الهجن مع بلدية الذيد

اجتماع تنسيقي لنادي الشارقة لسباقات الهجن مع بلدية الذيد
30 أغسطس 2023 00:46

الذيد (الاتحاد)

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عقد نادي الشارقة لسباقات الهجن، برئاسة مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، اجتماعاً تنسيقياً مع بلدية مدينة الذيد ممثلة في قسم الزراعة، بحضور سعيد مطر بن دلموك، رئيس قسم الزراعة في البلدية.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون وتضافر الجهود ووضع أسس تنمية العلاقات المشتركة، ومناقشة الإجراءات المتخذة من البلدية بشأن المشروعات الزراعية وأعمال الري في نادي الشارقة لسباقات الهجن وميدان الذيد.  
وأشاد مطر علي بن هويدن الكتبي بالإنجازات التي حققتها بلدية مدينة الذيد في كافة المجالات، والتي تمثلت في تطوير الخدمات في مناطق الذيد والدوائر الحكومية الموجودة بالمنطقة، والسعي المستمر في زيادة الرقعة الخضراء وإنجاز مشاريع البنى التحتية والخدمات المتعددة التي تصب في خدمة المواطنين في مدينة الذيد.
وأكد الكتبي، خلال الاجتماع، على ضرورة تنسيق الأعمال فيما بين نادي الشارقة لسباقات الهجن وبلدية مدينة الذيد، لإعداد الخطط للحفاظ على البيئة وتوسيع الرقعة الخضراء في ميدان الذيد لسباقات الهجن، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بالزراعة والتوسع في نشر الرقعة الخضراء وتعزيز مظهر الإمارة الجمالي، كما تمت مناقشة تبني آليات متطورة لنظافة الشوارع الداخلية والخارجية للميدان من الرمال، وذلك حرصاً من إدارة النادي على الحفاظ على الطابع الجمالي والبيئي لأرضية الميدان.

بلدية الذيد
الشارقة
سباقات الهجن
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