450 مشاركاً في أول فعالية رياضية لـ«عمال التوصيل»

دبي (الاتحاد)

نظّم مجلس دبي الرياضي أول فعالية رياضية مجتمعية مخصصة لعمال توصيل الطلبات في الشركات العاملة بالدولة وذلك ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها المجلس، حيث عاش المشاركون تجربة فريدة وسعيدة من خلال فعاليات متنوعة أقيمت في عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، قدمها مجلس دبي الرياضي كرسالة تقدير لهذه الفئة المهمة في المجتمع، والتي تستحق أن تعيش تجربة رياضية مجتمعية جميلة وتعزز العلاقات بين الشركات والعاملين فيها.

وتضمنت الفعالية تنظيم منافسات رياضية وترفيهية ممتعة في 5 ألعاب متنوعة هي شد الحبل وكرة القدم، والكرة الطائرة، والريشة الطائرة، والكريكت، وشارك فيها أكثر من 450 عامل توصيل، من 6 شركات توصيل هي طلبات، ودلفيرو، وكريم، ونون، ونون فود، وناو ناو، لتكون هذه المبادرة هي الأولى من نوعها التي تجمع كافة شركات التوصيل تحت سقف واحد.

كما تضمنت الفعالية تنظيم دورة توعوية قدمها منتسبو إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لعمال التوصيل حول القيادة الآمنة والسلامة المرورية في الطرق، مما ساهم بتحقيق فائدة إضافية للمشاركين إلى جانب متعة خوض المنافسات المتنوعة.

وفي ختام الفعالية قدم مجلس دبي الرياضي الدروع التذكارية إلى ممثلي الشركات المشاركة في الحدث، إلى جانب توزيع ميداليات وهدايا تذكارية على جميع عمال التوصيل المشاركين في الفعالية.