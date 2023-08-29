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مورينيو: دبي أبهرت العالم في مونديال «رفعات القوة»

مورينيو: دبي أبهرت العالم في مونديال «رفعات القوة»
30 أغسطس 2023 00:46

دبي (الاتحاد) 

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وجه خورخي مورينيو، رئيس لجنة رفعات القوة بالاتحاد الدولي، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، على رعايته ودعمه واهتمامه ببطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم، واصفاً نسخة دبي بـ«الاستثنائية» بأرقامها القياسية، والتي أبهرت الوفود في التنظيم والابتكار، مبيناً أن «المونديال» في تطور مستمر، وهو ثمرة هذا الاهتمام الكبير الذي يحظى به.
وقال قبل ختام هذا الحدث العالمي الذي يسدل الستار عليه مساء اليوم: إن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم من الشخصيات الملهمة لأصحاب الهمم في الإمارات ودبي، من خلال ترؤسه اللجنة العليا لحماية حقوق «أصحاب الهمم» في دبي.
وأشار إلى أن دبي نجحت بامتياز. في ثالث مونديال تنظمه بعد أن احتضنت نسختي 1998 و2014، مبيناً أن ارتفاع المستوى سيكون له المردود الإيجابي على مستوى مثل هذه البطولات العالمية التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، خاصة أن دبي من المدن الرائدة في دعم أصحاب الهمم، والتي أسهمت في النجاحات غير المسبوقة على صعيد استضافة البطولات العالمية. 
وثمن رئيس لجنة رفعات القوة بالاتحاد الدولي الجهود الكبير التي ظل يبذلها نادي دبي لأصحاب الهمم في التنظيم إيماناً منه بأهمية تمكين «أصحاب الهمم» في المجتمع من أجل تحقيق طموحاتهم المطلوبة على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع عقد شراكة مع نادي دبي لأصحاب الهمم لمدة 4 سنوات، بعد النجاحات التي ظل يحققها في استضافة مثل هذه الأحداث العالمية المهمة.
واختتم خورخي حديثه بقوله: نسخة دبي حققت الأهداف التي أقيمت من أجلها، واستمتع الأبطال بنسخة رائعة والتي مثلت محطة مهمة لهم من أجل حجز مقاعدهم للتواجد في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024». 
من ناحية أخرى، أسفرت أبرز نتائج اليوم السابع للبطولة عن فوز المصرية رحاب أحمد بذهبية 55 كجم سيدات بعد أن رفعت 130 كجم، تلتها في المركز الثاني الأوكرانية ماريانا تشيفشوك التي رفعت 126 كجم، فيما كان المركز الثالث من نصيب الصينية جينجبينج تشو 125 كجم. 
وفي مسابقة «أفضل رفعة» 67 كجم سيدات، كان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب بيرثا سيسيليا من كولومبيا، تلتها المكسيكية اميليا بيريز، فيما كان المركز الثالث من نصيب لوسي ايجيكي.
وفي مسابقة المجموع العام «59 كجم رجال» حل البولندي ماريوز تومسيزك في المركز الأول، تلاه في المركز الثاني نيل جراتسير من بيرو، فيما جاء الكيني بيتر اووك ثالثاً.

رفعات القوة
بطولة العالم لرفعات القوة
مونديال رفعات القوة
دبي
أصحاب الهمم
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