مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لدعم وتعزيز مكانة الخيول العربية



بكين (وام)



وقعت جمعية الإمارات للخيول العربية مذكرة تفاهم مع الجمعية الصينية للخيول، بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال تعزيز مكانة الخيول العربية والارتقاء بالخدمات المختلفة المقدمة لها وللمربين والملاك، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

تأتي مذكرة التفاهم تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب، رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، لدعم مربي وملاك الخيل العربية في جميع أنحاء العالم، وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقع المذكرة بمدينة شنيانج الصينية، كل من محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وآي يو جي أوفينج الأمين العام للجمعية الصينية للخيول.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجمعية التي تهدف لدعم الخيول العربية في مختلف دول العالم عبر تعزيز التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بها، ترسيخاً للدور الريادي الذي تقوم به الإمارات في مجال تعزيز الاهتمام بالجواد العربي للحفاظ على هذا الإرث الأصيل. وأكد محمد الحربي أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون بين الإمارات والصين، لتحقيق الأهداف المشتركة الّتي تدعم رؤية الطرفين، في مجالات أنشطة وفعاليات الخيل العربية، بهدف تطوير جميع المجالات المتعلقة بها.

وأوضح أن المذكرة تتيح الفرصة للجانب الصيني للاستفادة من تجربة جمعية الإمارات للخيول العربية والعمل مع الجمعية الصينية لاستضافة أنشطة وفعاليات الخيل العربية.

وقال الحربي إن المذكرة تهدف أيضاً إلى تبادل الخبرات عبر أنشطة وفعاليات الخيل العربية في الصين، وفي مجال الكوادر الفنية ولجان التحكيم واللجان الانضباطية.

وأضاف: سعداء بتفعيل التعاون مع الجمعية الصينية للخيول، وهي الجهة المسؤولة عن الخيل العربية في الصين، انطلاقاً من إيماننا بضرورة دعم وإعلاء شأن الخيل العربية بالحفاظ على هذا الإرث الأصيل واستدامة منظومة دعم الدولة المستمرة، امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.