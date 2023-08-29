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إعلان ترتيبات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة

إعلان ترتيبات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
29 أغسطس 2023 19:27

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، اجتماعاً برئاسة محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، وأقرت لائحة البطولة وأنواع المسابقات والأندية التي تقام عليها، واستعراض شروط المشاركة بالبطولة، والتي اقتصرت على المواطنين من الجنسين من 21 عاماً فما فوق، والذين يملكون أسلحة مرخصة، مع إتاحة الفرصة للناشئين من 12 إلى 15 عاماً، ومن 16 إلى 20 سنة للمشاركة، شريطة أن يستخدم الرامي سلاح والده أو أخيه المرخص، يبدأ التسجيل 21 سبتمبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي «www.whso.gov.ae».

 

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وحددت اللجنة أنواع المسابقات في البطولة، وهي مسدس 9 ملم، بندقية السكتون، بندقية الشوزن، البندقية 223، البندقية 308، بشرط أن تكون هذه الأسلحة مرخصة.
واعتمدت اللجنة الأندية التي تستضيف التصفيات وأنواع المسابقات التي تقام فيها وهي: 
منتجع الفرسان الدولي في أبوظبي، ونادي الظفرة للرماية، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، ونادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان، ونادي الذيد ونادي الشارقة للجولف والرماية، على أن تكون النهائيات الختامية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي.
وأكد محمد سهيل النيادي أن الهدف من إقامة البطولة، هو تشجيع المواطنين على ممارسة الرماية بأسلحتهم الشخصية المرخصة، وبث روح التنافس بينهم، وتنمية هواية الرماية بين أفراد المجتمع، إلى جانب اكتشاف أصحاب المهارات من الشباب القادر على المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، وزيادة الإقبال على ممارسة الرماية في الأندية المختصة.

 


وأعرب النيادي عن أمله في أن تصبح بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، والتي تبلغ جوائزها أكثر من 1.5 مليون درهم، حدثاً رياضياً بامتياز ينتظره الجميع في كل عام للمشاركة فيه، حيث تقتصر المشاركة فيها على المواطنين الذين يملكون أسلحة مرخصة.
وأشار إلى أن تحديد 21 نوفمبر موعداً لختام البطولة وتتويج الفائزين، إنما جاء ليواكب بدء احتفالات الإمارات باليوم الوطني الثاني والخمسين، وتعبيراً عن فخر وفرحة المشاركين في البطولة بهذا اليوم الخالد والمضيء. 

الإمارات
الرماية
أبوظبي
منتجع الفرسان الدولي
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