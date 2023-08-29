العين يطالب بـ«صافرة أجنبية» لمباراتي الشارقة وعجمان



معتز الشامي (دبي)



أعلنت شركة الكرة بنادي العين، عن تقديم مسودة «تسجيل موقف» لاتحاد الكرة ورابطة المحترفين، اعتراضاً على أداء ومستوى التحكيم، مع المطالبة بـ«أطقم أجنبية» في مباراتي الفريق أمام عجمان والشارقة، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين».

وكان العين قد أبدى اعتراضه على عدم احتساب هدف صحيح أحرزه لابا في مباراة حتا ضمن الجولة الثانية، بالإضافة إلى أحقية الفريق في ضربتي جزاء لم يتم احتسابها في المباراة نفسها، بجانب اعتراضات سابقة عن أخطاء تحكيمية في قرارات عكسية، خلال مباراة الفريق أمام بني ياس، وكان «الزعيم» يستحق أيضاً ضربة جزاء واضحة خلالها.

وشهد الموسم الماضي ضياع فرصة المنافسة على لقب الدوري، بعد قرارات تحكيمية معاكسة، أثرت على الفريق في بعض المباريات، وأبدى «الزعيم» استياءه من تضرره خلال المنافسة الموسم الماضي وقتها.

ومن جانبه، أكد محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف لكرة القدم بالنادي، أن العين اتخذ قراراً بتقديم طلب رسمي للاستعانة بحكام أجانب في مباراتي الفريق أمام عجمان والشارقة، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بالدوري، مشيراً إلى أن طلب النادي قد يمتد إلى بقية مباريات الفريق في الدوري، وحتى نهاية الموسم.

وأشار إلى أن العين تقدم بـ«مسودة تسجيل» موقف لاتحاد الكرة ورابطة المحترفين، وذلك بسبب الضرر الذي لحق بالفريق، مع بداية مشواره في الدوري، بعد أن أعرب عن استغرابه من القرارات التحكيمية التي رافقت مباراتي الفريق أمام بني ياس وحتا.

ووصف مشرف العين تعرض الفريق لظلم تحكيمي واضح في مواجهتين على التوالي بـ«الأمر غير المقبول»، الذي يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تكرار تلك الأخطاء، والمحافظة على حقوق النادي، وحماية لاعبي الفريق على الأرض، بغض النظر عن نتائج المباريات، فوزاً كانت أم خسارة.

وأشار إلى أن أن قرارات الطاقم التحكيمي بما في ذلك تقنية «الفار»، والذين أوكلت لهم مواجهة حتا والعين، لم تكن مقنعة أو مفهومة بالنسبة للجميع، وذلك بسبب عدم احتساب ضربتي جزاء واضحتين، بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح للعين بداعي التسلل في تلك المباراة، بجانب بعض الحالات التي جاءت فيها القرارات عكسية، من ضمنها إشهار «البطاقة الصفراء» للاعب إيريك في الشوط الثاني، رغم أن الإعادة أوضحت بأن إيريك تعرض لمخالفة صريحة، من لاعب الفريق المنافس، كانت تستدعي أن يحصل العين على إثرها على ركلة حرة مباشرة، وليست تلك البطاقة التي تلقاها اللاعب في المباراة.

وقال: الأخطاء التحكيمية المتكررة في الشوط الأول أثرت على مردود الفريق الذي فرض السيطرة المطلقة على مجريات اللعب، بداية بعدم احتساب ضربتي جزاء، وصولاً إلى إلغاء الهدف الثالث، الأمر الذي كان من ضمن الأسباب التي أثرت على الأداء في الشوط الثاني والنتيجة النهائية للمباراة.

وأكد حماد أن العين طالب في «مسودة تسجيل الموقف»، اللجنة المعنية بإدارة شؤون التحكيم في اتحاد الكرة، بالمحافظة على حقوق الفرق التي خصصت موازنات مالية، وبذلت الجهود الكبيرة من أجل تحقيق أهدافها وإسعاد جماهيرها.