سيجموند تفتح النار على جماهير «فلاشينج ميدوز»!



نيويورك (د ب أ)

وجهت لاعبة التنس الألمانية لورا سيجموند انتقادات حادة للجماهير في بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز»، عقب المباراة التي خسرتها أمام الأميركية كوكو جوف، ضمن منافسات الدور الأول.

وقالت سيجموند «35 عاماً»، اليوم الثلاثاء، عقب المباراة التي انتهت بفوز جوف 3-6 و6-2 و6-4: أشعر بخيبة أمل شديدة إزاء الطريقة التي تعامل بها الناس معي، وقد بكت خلال المؤتمر الصحفي.

وأضافت: لم يكن لديهم أي احترام لي، ولم يحترموا الطريقة التي لعبت بها، لم يكن لديهم احترام لي كلاعبة، لم يحترموا التنس، التنس الجيد، هذا شيء مؤلم للغاية.

وكانت الجماهير قد وجهت صيحات استهجان لسيجموند خلال فترات من المباراة، وقام المشجعون بالتصفيق، عندما أخطأت في لعبات الإرسال الأولى لها.

وقالت سيجموند: هذا نوع من الظلم، وسلوك يفتقد الاحترام لغير الأميركيين، وهو ما مررت به هنا فقط على هذا الملعب.

وأضافت: أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي أبكي فيها خلال مؤتمر صحفي.

ومن جانبها، اشتكت كوكو جوف «19 عاماً» من أن سيجموند كانت تستغرق وقتاً أطول من المسموح به للاستعداد بين الأشواط.

وقد تلقت سيجموند تحذيرين لهذا السبب، وهو ما منح نقطة للاعبة الأميركية.

ولدى سؤال سيجموند حول ما إذا كانت ستعود للمشاركة مجدداً في بطولة أميركا المفتوحة، قالت: سأعود فقط لأنها من بطولات «جراند سلام»، ولكن بالتأكيد ليس من أجل الناس ومن أجل تقديم عرض أمامهم، طالما يتبعون هذا السلوك، لا يستحقون تقديم عرض لهم، علي أن أقول إنني أشعر بصدمة.

وتواصل سيجموند التنافس في أميركا المفتوحة، حيث تشارك في منافسات زوجي السيدات والزوجي المختلط.