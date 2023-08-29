28 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمعسكر كرواتيا



معتز الشامي (دبي)



استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة البرتغالي باولو بينتو 28 لاعباً إلى قائمة «الأبيض»، الذي يستعد للمعسكر المغلق في كرواتيا من 2 إلى 13 سبتمبر المقبل، ويشهد أداء «تجربة دولية» أمام كوستاريكا 12 من الشهر نفسه.

وضمت القائمة خالد عيسى، عادل الحوسني، علي خصيف ومحمد الشامسي، وليد عباس، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، عبد الله العطاس، بندر الأحبابي، خالد الظنحاني، مبارك أحمد، عبد الرحمن صالح، وعبد الله إدريس، راشد مهير، علي سالمين، يحيى نادر، أحمد برمان، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، محمد عبد الباسط، يحيى الغساني، محمد جمعة بيليه، فابيو ليما، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت، وزايد العامري.

وشهدت القائمة ثلاثة لاعبين شباب هم عبد الله العطاس، ومبارك أحمد، وحازم محمد.

ويتوقع تقليص العدد قبل السفر إلى 26 لاعباً، بحسب حالة اللاعبين البدنية والفنية، حيث منح الجهاز الفني للدوليين فرصة خوض مباراة ثالثة بعد جولتي الدوري، بأداء ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.