زمزم الحمادي.. «نجاح استثنائي»



أبوظبي (الاتحاد)

نجحت زمزم الحمادي، إحدى أكثر الرياضيات الواعدات في الفنون القتالية المختلطة والجو جيتسو في الإمارات، بتقديم سلسلة من العروض الرائعة، لتحصد ميداليات ذهبية في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في مبادلة أرينا بأبوظبي، وبطولة العالم للجو جيتسو في أستانا بكازاخستان، مما يجعلها واحدة من أبرز الرياضيات الصاعدات في الدولة.

وشكل أداء زمزم الحمادي في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبوظبي، إنجازاً مهماً في مسيرة تطور هذه الرياضة في الدولة، حيث أصبحت أول فتاة تفوز باللقب العالمي من الإمارات.

ونجحت الحمادي في الفوز على الأوكرانية كيرا فولياشينكو، بقرار إجماع الحكام الثلاثة، في المباراة النهائية للسيدات في فئة 52 كيلو جراماً، كما فازت الحمادي بالميدالية الذهبية في فئة تحت سن 18 ضمن وزن 52 كيلو جراماً في بطولة العالم للجو جيتسو للناشئين والشباب التي أقيمت في أستانا الأسبوع الماضي.

وقالت زمزم الحمادي: «تختلف رياضة الجو جيتسو بشكل كبير عن الفنون القتالية المختلطة، لكنها ساعدتني كثيراً في تقديم أداء متميز في الفنون القتالية المختلطة، حيث استفدت من خبرتي فيها في النزالات الأرضية، بينما اعتمدت حركات الكيك بوكسينج والمواي تاي والملاكمة في النزالات التي تخللتها وضعية الوقوف».

وأضافت: «أتدرب 4 مرات يومياً، كما أشارك في تمارين التحمل ورفع اللياقة البدنية».

وبدأت زمزم الحمادي ممارسة الجو جيتسو في الثالثة والنصف من عمرها، لتكمل اليوم 14 عاماً من التدريب، ونجحت في المراحل الأولى من مسيرتها المهنية، في الفوز بعدد من الميداليات.

وقالت: «نجحت بالفوز بالعديد من الميداليات في البطولات الدولية والإقليمية والمحلية، وأتطلع إلى إنجازات أكبر، والارتقاء بأدائي إلى مستويات أعلى».

كما برزت غلا الحمادي، شقيقة زمزم الصغرى، بصفتها موهبة واعدة في الفنون القتالية والجو جيتسو، حيث حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في نهائي فئة السيدات في فئة 40 كيلو جراماً، لتصبح إلى جانب شقيقتها أول بطلة عالمية إماراتية في الفنون القتالية المختلطة، كما حصلت غلا على برونزية في فئة تحت سن 16 في بطولة العالم للجو جيتسو بأستانا.

وقالت زمزم: «تجمعني مع أختي علاقة وطيدة للغاية، وكثيراً ما يشيد الناس بدرجة التقارب فيما بيننا، إذ يقتصر القتال بيننا على المنازلة في جلسات التدريب، كما نتدرب دائماً سوياً، سواء في المنزل أو خلال جلسات التدريب، وتتصف علاقتنا بالصداقة، إضافة إلى الأخوة».

وتتمثل بداية عشقها للجو جيتسو في عدم تفويت أي مناسبة لمتابعة البطولات والفعاليات المرتبطة بهذه الرياضة، وأشارت إلى أنها لن تنسى أبداً مدربها الذي اكتشف موهبتها، وقالت: «بينما كنت أشاهد درس الجو جيتسو، لاحظ المدرب جون اهتمامي وإمكاناتي، لينصح بعد ذلك والدتي بالسماح لي بالانضمام إلى فصل الجو جيتسو، نظراً لشغفي وحماسي الواضحين، لذلك سأبقى ممتنة لهذا المدرب، الشخص الذي ساعدني في دخول عالم الجو جيتسو وشجع والدتي على السماح لي بممارسة هذه الرياضة».