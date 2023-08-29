الإنتر يمنح «البايرن» مهلة أخيرة!



ميونيخ (د ب أ)

ذكرت تقارير إخبارية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم منح بايرن ميونيخ الألماني مهلة تنتهي مساء الثلاثاء، لحسم قراره بشأن استعداده لبيع المدافع الفرنسي بنجامين بافارد. وذكرت تقارير ألمانية وإيطالية أن إنتر ميلان اتخذ تلك الخطوة، كي يكون أمامه الوقت الكافي للبحث عن مدافع آخر قبل غلق سوق الانتقالات يوم الجمعة المقبل، في حال رفض بايرن ميونيخ بيع بافارد.

ويستمر عقد بافارد مع بايرن ميونيخ حتى 2024، لكن اللاعب يرغب في الرحيل عن الفريق، بعد أن قضى معه أربعة أعوام.

وتردد أن إنتر ميلان مستعد لدفع 28 مليون يورو «3. 30 مليون دولار»، إضافة إلى متغيرات، نظير الحصول على خدمات بافارد الذي ارتبط اسمه في وقت سابق بإمكانية الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، إنه واثق في التوصل إلى حل حتى يوم الجمعة، وذلك قبل أن يحدد إنتر ميلان المهلة التي تنتهي اليوم.

وفي حال رحيل بافارد، سيكون بايرن ميونيخ بحاجة إلى التعاقد مع لاعب يعوض غيابه. وتردد أن تريفوه تشالوباه لاعب تشيلسي مرشح لتعويض رحيل بافارد عن البايرن.

وتجدر الإشارة إلى أن تشالوباه معروف لدى توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ من خلال عمله بالتدريب في تشيلسي في وقت سابق.