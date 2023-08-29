غلق باب الترشح لجائزة الإبداع الرياضي بعد 48 ساعة



دبي (الاتحاد)

يتواصل العد التنازلي للترشح للدورة الثانية عشرة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، ويرأسها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حيث يتبقى 48 ساعة فقط على غلق باب الترشح، وذلك منتصف ليل الخميس 31 أغسطس.

وتسلمت الأمانة العامة للجائزة الأكبر في المجال الرياضي مئات ملفات الترشح لمختلف الفئات من الإمارات والدول العربية والعالم، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة: mbrawards.ae اللذين يتيحان للمبدعين الأفراد من رياضيين وإداريين ومدربين، وكذلك للمؤسسات المحلية والعربية والدولية، تقديم ملف الترشح بطريقة ميسرة وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونياً، ودون الحاجة إلى تقديم أية وثائق ورقية، وهو الأمر الذي سهّل إجراءات الترشح واختصر الوقت والجهد المطلوب لذلك.

ويشترط على المترشحين تقديم ملفاتهم التي تتضمن إنجازاتهم العالمية الكبيرة، والتي تحققت خلال فترة الترشح للدورة الـ 12 من الجائزة، وهي من 16 سبتمبر 2021 إلى 31 أغسطس 2023.

وتتضمن فترة الترشح أحداثاً رياضية دولية في عديدة، وفي مقدمتها النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية 2023 التي استضافتها الجزائر من 5 إلى 15 يوليو 2023، بمشاركة عربية واسعة ونتائج رائعة، وكذلك بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت منافساتها في العاصمة المجرية بودابست من 19 إلى 27 أغسطس الجاري، إلى جانب بطولات عديدة عالمية ودولية وإقليمية في مختلف الرياضات ومن بينها بطولات لأصحاب الهمم.