«بالمز الرياضية» تجدد عقد التدريب بـ 62.8 مليون درهم



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة بالمز الرياضية، الرائدة في مجال إدارة الرياضة في المنطقة، وأكبر شركة لتدريب رياضة الجو جيتسو في العالم، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، عن فوزها بتجديد عقد خدمات التدريب، وذلك لمدة أربعة أعوام وبقيمة 62.8 مليون درهم، مما يجعله أطول مدة عقد فردي في تاريخ بالمز الرياضية.

وبموجب الاتفاق، تزود شركة بالمز الرياضية فريقاً من الخبراء الرياضيين المختصين ليقدموا برامج تدريب متكاملة ومتخصصة، حيث إن هذه البرامج تتضمن منهجيات تدريب تم تطويرها حديثاً وأقرها خبراء بارزون في هذا المجال - ومصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة للقطاع الحكومي.

وتمثل الشراكة خطوة كبيرة في التزام بالمز الرياضية بتقديم التميز في خدمات اللياقة البدنية والتدريب في جميع أنحاء الإمارات، وهي شهادة على حضور الشركة المتنامي باستمرار في صناعة الرياضة.

وبموجب الاتفاق، تزود شركة بالمز الرياضية فريقاً من الخبراء الرياضيين المختصين ليقدموا برامج تدريب متكامل ومتخصص تركز على تمارين الجمباز، وهو نهج يعتمده الخبراء والرواد في هذا القطاع ويفضله عشاق اللياقة البدنية المعاصرون.

وتؤكد الشراكة حرص بالمز الرياضية على تقديم أفضل خدمات اللياقة البدنية والتميز في مجال التدريب الرياضي في الإمارات.

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية: «تظهر الحكومات في المنطقة اهتماماً بتنمية وتطوير قدرات كوادرها البشرية في كافة المجالات، متجاوزة نطاق التدريب الوظيفي والخدمات المعتادة، ويأتي تجديد هذا العقد لأربع سنوات إضافية، شهادة تعكس الأهمية التي تمنحها حكومة دولة الإمارات للياقة البدنية لموظفيها ضمن أبرز أولوياتها».

وتم تصميم البرامج التدريبية التي تقدمها بالمز الرياضية لتمكين الأفراد من خلال التطوير المستمر للياقة البدنية والسمات العقلية المصاحبة اللازمة لتلبية المتطلبات والتحديات التي يوجهها كل فرد في مجاله، وتعد المبادرة بمثابة مثال رئيسي للتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، مما يسرع تقدمنا نحو بناء مستقبل أكثر قوة واستدامة».