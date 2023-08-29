3 مباريات تدشن «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»



معتصم عبدالله (دبي)



تنطلق مساء الأربعاء «النسخة 15» من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ثالث مسابقات رابطة المحترفين، لموسم 2023- 2024، وتشمل «دوري أدنوك للمحترفين»، و«دوري المحترفين تحت 21»، و«كأس السوبر الإماراتي».

وتتزامن «الانطلاقة المرتقبة»، مع التوقف الأول لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، في ظل إقامة تجمعين للمنتخبين، الأول والأولمبي على التوالي، حيث ينطلق معسكر «الأبيض» المقرر في كرواتيا، بنهاية جولة ذهاب الدور الأول، من 2 إلى 15 سبتمبر، فيما يشارك «الأبيض الأولمبي» الذي غادرت بعثته إلى الصين ‫في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت‬ 23 ‫سنة «قطر‬ 2024»، والتي تقام من ‬ 6 ‫إلى‬ 12 ‫سبتمبر بمدينة داليان الصينية.

ويدشن 12 فريقاً الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، في غياب شباب الأهلي حامل لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، والشارقة بطل النسخة الأخيرة للكأس، والمتأهلين مباشرة إلى ربع النهائي.

وتقص مباراتا الوحدة أمام ضيفه الإمارات على استاد آل نهيان بأبوظبي، والبطائح أمام العين على استاد خالد بن محمد بالشارقة، شريط ذهاب الدور الأول، في الساعة السادسة مساء الأربعاء، ويشهد في الساعة الثامنة والنصف مساءً، مواجهة عجمان بضيفه النصر، على أن تستكمل الجولة يوم الخميس، بمباريات الوصل وحتا، بني ياس والجزيرة، خورفكان واتحاد كلباء.

وعلى غرار الموسم الماضي، تقام مباريات الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» في الموسم الحالي 2023- 2024، بنظام خروج المغلوب في مباريات الذهاب والإياب بالدور الأول، ودور الثمانية، ونصف النهائي، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد يُحدد من الإدارة التنفيذية للرابطة.

وتحمل المسابقة مسمى كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي» للموسم الثاني على التوالي، عطفاً على الشراكة التي تربط «المصرف» مع «رابطة المحترفين»، والتي جرى الكشف عنها في يوليو 2022، لتحمل البطولة المسمى الحالي لثلاثة مواسم على التوالي.

ويعد «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، الخامس في مسميات البطولة التي حملت اسم «كأس اتصالات»، في أول 5 مواسم في «المحترفين»، فيما حملت نسخة 2012- 2013 مسمى «كأس اتصالات للمحترفين»، وتحول إلى كأس المحترفين موسم 2013- 2014، قبل أن تحمل مسمى «كأس الخليج العربي» بداية من موسم 2014- 2015 وحتى 2020- 2021، فيما تغير المسمى إلى «كأس رابطة المحترفين» في موسم 2021- 2022، وصولاً إلى المسمى الحالي.

وتُوجت 8 أندية باللقب منذ أول نسخة موسم 2008- 2009، ويتصدر شباب الأهلي الواجهة برصيد 5 ألقاب، بخلاف لقب سادس للشباب، وضمت القائمة العين، النصر، والوحدة برصيد لقبين لكل نادٍ، ولقب وحيد لعجمان والجزيرة والشارقة أحدث المنضمين إلى قائمة الأبطال بالفوز باللقب في الموسم الماضي 2022- 2023، على حساب العين في النهائي 2-1.

الوحدة والإمارات.. «الحوار السابع»



التقى الوحدة والإمارات في 6 لقاءات سابقة في «كأس الرابطة»، قبل المباراة المرتقبة الأربعاء في معقل «العنابي»، ويتفوق «أصحاب» برصيد 3 انتصارات، مقابل فوزين لـ «الصقور»، فيما حسم التعادل مباراة واحدة، واكتفى الفريقان بخسارة لقاء، في آخر 6 مباريات لكل منهما في البطولة.

البطائح والعين.. «الموعد الأول»



تعد المواجهة المرتقبة للبطائح أمام ضيفه العين الأربعاء، الأولى بين الفريقين على صعيد «كأس مصر أبوظبي الإسلامي»، بعدما التقيا في أول مواجهتين رسميتين على صعيد «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي 2022- 2023، حيث فاز العين في المباراتين 5-2 و3-2 على التوالي.

عجمان والنصر.. «التفوق البرتقالي»



تميل كفة الأفضلية لعجمان في المواجهات أمام نظيره النصر على صعيد «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» قبل مباراة الأربعاء، بعدما حقق «البرتقالي» الفوز في 5 مباريات، مقابل انتصارين لـ «العميد»، وحسم التعادل مواجهة وحيدة من أصل 8 مباريات.

ذهاب الدور الأول



مباريات الأربعاء



الوحدة – الإمارات 18:00

البطائح – العين 18:00

عجمان – النصر 20:30

مباريات الخميس

الوصل – حتا 18:00

بني ياس – الجزيرة 18:00

خورفكان – اتحاد كلباء 20:30