«الملك» يفاضل بين غانم وسلطان لتعويض شاهين



علي معالي (دبي)



يبدأ الشارقة مشواره في المجموعة الثانية بـ «دوري أبطال آسيا» لكرة القدم، أمام السد القطري في الدوحة باستاد جاسم بن حمد 18 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الأولى، ويلعب «الملك» على أرضه مع الفيصلي الأردني 2 أكتوبر، ويستضيف ناساف الأوزبكي في الجولة الثالثة 23 أكتوبر، يتجه بعدها إلى أوزبكستان للقاء ناساف، على الاستاد المركزي 6 نوفمبر، والسد باستاد الشارقة 27 نوفمبر، والمباراة الأخيرة 4 ديسمبر المقبل، مع الفيصلي باستاد عمان الدولي

وهناك متغير مهم للغاية في مشوار الشارقة حالياً، بعد الإصابة التي تعرض لها المدافع الدولي وكابتن الفريق شاهين عبدالرحمن، والذي يغيب لمدة 6 أشهر، بسبب قطع في الرباط الصليبي، بعد مباراة الوصل، في ختام الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث تكون الفرصة متاحة أمام المدرب الروماني كوزمين للمفاضلة بين عبدالله غانم وسالم سلطان، ليكون أحدهما في مركز «قلب الدفاع»، إلى جوار اليوناني مانولاس، الذي خرج قبل انطلاق معسكر الموسم الجديد من حسابات كوزمين، إلا أنه عاد فجأة في معسكر النمسا، ما أثار العديد من علامات الاستفهام.