«سباق ثلاثي» على قمة «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



احتفل العين وشباب الأهلي «حامل اللقب»، واتحاد كلباء على التوالي بـ «العلامة الكاملة» برصيد 6 نقاط، في «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بنهاية مباريات «الجولة الثانية» والتي اختتمت أمس، وشهدت تغلب «الزعيم» على حتا 4-0، وتفوق «الفرسان» أمام مضيفه «النسور» 2-1، فيما كسب اتحاد كلباء المواجهة ضيفه البطائح 2-0.

وشهدت مواجهة «ديربي أبوظبي» تفوق الجزيرة بـ «سداسية» نظيفة أمام مضيفه الوحدة، وحملت أهداف «فخر أبوظبي» توقيع زايد العامري «ثنائية» في الدقيقتين 14 و70، وعمر تراوري في الدقيقة 44، وبرونو أوليفيرا في الدقيقة 68، و«البديلين» هزاع سبيت في الدقيقة 82، وعبدالله الجنيبي في الدقيقة 89، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، مقابل 3 نقاط للوحدة «الثامن».

وفي بقية المباريات، حقق النصر فوزاً ثميناً أمام ضيفه بني ياس 1-0، بفضل هدف أحمد رائد في الدقيقة 61، ليرفع «العميد» رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الخامس، وبقى «السماوي» في المركز الأخير، من دون رصيد، من خسارتين على التوالي، بعد الأولى 0-4 أمام العين.

وعاد الشارقة والإمارات بالفوز خارج قواعدهما، بتغلب «الملك» على مضيفه الوصل 3-2، وفوز «الصقور» أمام مضيفه عجمان 1-0، وسجل فهد بدر الهدف الوحيد في الدقيقة 34 من المباراة، التي شهدت طرد سبيل جاسم لاعب عجمان، وعمر كيتا لاعب «الصقور» في الدقيقة 70.

وتتوقف منافسة «دوري 21»، بالتزامن مع التجمع الحالي للمنتخبين الأول والأولمبي، على أن تعود عجلة المنافسة للدوران، مع انطلاق الجولة الثالثة منتصف سبتمبر المقبل.

نتائج الجولة الثانية



الوحدة – الجزيرة 0-6

عجمان – الإمارات 0-1

العين – حتا 4-0

اتحاد كلباء – البطائح 2-0

النصر – بني ياس 1-0

خورفكان – شباب الأهلي 2-2

الوصل – الشارقة 2-3