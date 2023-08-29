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الرياضي

180 فارساً وفارسة في «ختامية» دوري قفز الحواجز

180 فارساً وفارسة في «ختامية» دوري قفز الحواجز
29 أغسطس 2023 15:00

أبوظبي (وام)


أسفرت نتائج الجولة الختامية للدوري الصيفي لقفز الحواجز في أكاديمية بوذيب، التي شهدت مشاركة 180 فارساً وفارسة، عن فوز الفارس محمد أسامة الزبيبي بالشوطين الأول والثاني، فيما حقق الفارس خالد أحمد الحمادي لقب الشوط الثالث لفئة المبتدئين والأطفال، وحصدت أنيتا ساندي لقب الشوط الثالث لفئة الخيول الصغيرة، وفاز عبدالله فهد العوضي بلقب الشوط الرابع. 

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ونال الفرسان محمد أسامة الزبيبي، وعلي حمد الكربي، وعبدالله فهد العوضي ألقاب الأشواط من الخامس إلى السابع، وراشد خالد الجنيبي صدارة فئة المبتدئين والأطفال، وعبدالله حمد الكربي صدارة فئة الخيول الصغيرة في الشوط الثامن.
وتم تنظيم المنافسات بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبلغ عدد المشاركين في جميع الجولات من الأولى إلى السادسة أكثر من 1900 فارس وفارسة، في فئات المحترفين، والمبتدئين والأطفال، وشهدت الأمسية الختامية تكريم أبطال الفئات المختلفة، والرعاة، والشركاء، والحكام. 

وأكد أحمد الجنيبي مدير البطولة، أن الفعاليات شهدت مشاركة كبيرة من جميع الفئات، ومنحت الفرسان والخيل حالة لياقة جيدة، لمساعدتهم على الدخول إلى منافسات الموسم الشتوي بجاهزية كبيرة.

الإمارات
قفز الحواجز
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