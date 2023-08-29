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الرياضي

«أبيض الشاطئية» يحتل المركز العاشر عالمياً

«أبيض الشاطئية» يحتل المركز العاشر عالمياً
29 أغسطس 2023 13:20

 
دبي (الاتحاد)

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احتل منتخب كرة القدم الشاطئية المركز العاشر عالمياً، والثالث آسيوياً حسب تصنيف أغسطس، بعد أن جمع 1449 نقطة.
وكان «أبيض الشاطئية» تُوج في مايو الماضي بطلاً للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب العالمية الشاطئية، بعد فوزه على إيران 5 -2، في المباراة النهائية التي جرت على شاطئ كورنيش الحمراء في مدينة جدة السعودية، فيما شارك الشهر الماضي في كأس الأمم الودية التي أقيمت في سانت بطرسبرج الروسية وحقق نتائج إيجابية.
ويستعد المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الإمارات في فبراير المقبل.

الإمارات
دبي
الكرة الشاطئية
منتخب الشاطئية
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