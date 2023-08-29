بشير وفيصل يشاركان في مباراة الأساطير أمام برشلونة



دبي (الاتحاد)



يشارك بشير سعيد وفيصل خليل، نجما الكرة الإماراتية ولاعبا منتخبنا الوطني السابقين، في مباراة الأساطير التي تجمع ألمع النجوم، من مختلف الدول الآسيوية، بفريق أساطير برشلونة الإسباني، الأربعاء، باستاد أمورزاكوف بمدينة بشكيك.

وتتزامن المباراة الاحتفالية، مع افتتاح فرع أكاديمية برشلونة لكرة القدم في قيرغيزستان، بحضور مسؤولي اتحاد قيرغيزستان وبرشلونة، وتُشرف على تنظيمها «جال قروب آسيا» مالكة أكاديمية برشلونة في وسط آسيا.

وكان اتحاد كرة القدم، تلقى الدعوة من نظيره القيرغيزستاني، لمشاركة اثنين من نجوم الكرة الإماراتية في المباراة التي تشهد وجود عدد كبير من أساطير الكرة حول العالم.