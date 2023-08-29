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الرياضي

«النسور» يتمسك بـ «التشكيلة الثابتة»

«النسور» يتمسك بـ «التشكيلة الثابتة»
29 أغسطس 2023 14:30

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

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يحافظ عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان، على التشكيلة التي خاض بها لقاء شباب الأهلي، في الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، عندما يواجه اتحاد كلباء بملعبه يوم الخميس، في ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
ويأمل العنبري في عودة الفريق إلى «سكة الانتصارات»، عبر بوابة «الأصفر»، متسلحاً بالنتائج «المواجهات المباشرة» في الموسم الماضي، الذي شهد انتصاراً لـ «النسور» والتعادل في اللقاء الآخر.
من جانب آخر، يجرى الآن الاتفاق بين إدارة الشركة، والأجنبي الخامس، حيث اقتربت المفاوضات من «النهاية السعيدة»، ويتم الإعلان عن التعاقد بعد لقاء «النمور» مباشرة. 

عبدالعزيز العنبري
دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
شباب الأهلي
خورفكان
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