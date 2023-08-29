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الرياضي

«النمور» يدعم اللاعبين قبل «الديربي»

«النمور» يدعم اللاعبين قبل «الديربي»
29 أغسطس 2023 14:00

 
فيصل النقبي (كلباء) 

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اجتمعت إدارة شركة كلباء لكرة القدم، مع الإيراني فرهاد مجيدي، في مقر النادي، للتشاور حول الاستعداد للمباريات المقبلة، بعد جولتين لم يحصّل خلالهما الفريق إلا «نقطة» أمام البطائح، وخسارة أمام الشارقة 4-3 في افتتاح «دوري أدنوك للمحترفين»، مؤكداً على دعم «النمور» لأهمية لقاء خورفكان في ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الخميس المقبل. 
وأكد مجيدي للاعبين ثقته التامة في قدراتهم، وسعيهم لأول فوز هذا الموسم، من بوابة «الديربي» مع «النسور»، حيث تمتاز اللقاءات بينهما دائماً بالإثارة والندية. 
ويجري مجيدي بعض التغييرات الطفيفة في التشكيلة الأساسية، من أجل الاطمئنان الكامل على كل العناصر الأساسية والاحتياطية.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
فرهاد مجيدي
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