5 أجانب في قوائم أندية اليد



رضا سليم (دبي)



بدأت أندية كرة اليد وضع «اللمسات الأخيرة»، استعداداً للموسم الجديد الذي ينطلق 5 سبتمبر المقبل، بكأس الاتحاد، وهي البطولة التي تمثل «محطة إعداد» مهمة، قبل الدخول في «دوري الأقوياء» الذي ينطلق 7 نوفمبر المقبل.

وسجلت الأندية اللاعبين الأجانب والمقيمين وأبناء المواطنات، طبقاً للوائح لجنة المسابقات، والتي غيرت نظام التسجيل، من خلال خيارين، الأول يسمح للنادي بتسجيل أجنبي واحد ومقيم واحد، ولاعب من مواليد الدولة، والثاني تسجيل أجنبيين اثنين ولاعب من مواليد الدولة.

وطبقاً لكشوف التسجيل في الاتحاد، تم تسجيل 5 أجانب فقط، وهم التونسي مصباح الصانعي الذي يواصل مسيرته مع الشارقة، ومواطنه ريان بن محمود، والبرازيلي أكاسيو ماركوس مع شباب الأهلي، فيما يضم الجزيرة اللاعب الدنماركي كريس هولم، والكوبي ريوس بالارد، وتراجعت الأندية كثيراً عن التعاقد مع أجانب، نظراً للتكلفة العالية، بالإضافة إلى وجود حلول أخرى، من خلال وجود فئات أخرى، سواء المقيمين ومواليد الدولة وأبناء المواطنات.

وعلى مستوى المقيمين، يتواجد في الأندية حتى الآن 3 لاعبين فقط، يتقدمهم الجزائري عبدالجليل معاشو الذي مدد النصر عقده للموسم الثالث على التوالي، بعد المستوى المتميز الذي قدمه مع الفريق، والجزائري زهيم نايم المستمر مع الشارقة، والتونسي أحمد بن سالم مع الوصل، وهناك لاعب من مواليد الدولة، وهو المصري محمود فايز مع الشارقة، وفي فئة أبناء المواطنات، تم تسجيل 6 لاعبين، هم خليل كمال «العين»، وحسين مرتضي وعادل محمد «النصر»، ويوسف سالم «الوصل»، وسعيد بن خالد وعبدالعزيز بن خميس «مليحة».

وبشكل عام سجلت 7 أندية لاعبين في الفئات المختلفة في قوائمها، إلا أن دبا الحصن الوحيد الذي لم يسجل أي لاعب من هذه الفئات في قائمته حتى الآن.