«اللجنة الأولمبية» تعلن تفاصيل مشاركة الإمارات في «الألعاب الآسيوية»



رضا سليم (دبي)



تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل مشاركة وفد الإمارات، في «النسخة 19»، من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية من 20 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي، من 45 دولة، وهي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الصين الدورة بعد «بكين 1990»، و«جوانزو 2010».

وتأتي الدورة لتكون بوابة لعدد من الألعاب في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ومنها الدراجات التي تبحث عن نقاط جديدة، لتأهل أحمد المنصوري وصفية الصايغ، والجودو الذي يجمع نقاط التأهل العالمي نحو الأولمبياد، والترايثلون وغيرها من الألعاب، ومن المنتظر أن ترتفع عدد الألعاب المشاركة التي تمثل وفد الإمارات إلى 20 رياضة.

وأعلن اتحاد الجودو عن قائمة المنتخب في الدورة، وتضم 7 لاعبين ولاعبات، هم بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم» وباتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، ونارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم».

وقال الهندي راجا راندير سينج، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي: «تم تسجيل أكثر من 12500 رياضي ورياضية، من جميع اللجان الأولمبية الآسيوية ال45، وهو رقم قياسي للرياضيين».

كان من المقرر إقامة الألعاب الآسيوية في هانجتشو عام 2022، إلا أن جائحة كورونا فرضت تأجيلها إلى سبتمبر المقبل، وهي الأكبر في تاريخ الألعاب القارية، وتقام في 54 منشأة على أن يقيم المشاركون في قرية ألعاب مجهزة بخدمات نقل ومركز إعلامي.

ويتنافس الرياضيون على ميداليات في 40 رياضة، بما في ذلك الألعاب الجديدة مثل اللوحة الإستراتيجية «جو»، برايك دانس والرياضات الإلكترونية.