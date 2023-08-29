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الرياضي

آينتراخت يرفض عرض سان جيرمان لضم مواني

آينتراخت يرفض عرض سان جيرمان لضم مواني
29 أغسطس 2023 12:59

 
برلين (د ب أ)


رفض آينتراخت فرانكفورت الألماني، عرضاً من باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني مقابل 80 مليون يورو، حسبما أفادت شبكة «سكاي» التلفزيونية. 

وأوضح التقرير أن ماركوس كورشه المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت أبلغ سان جيرمان برفض العرض.
وكانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية أشارت إلى أن باريس سان جيرمان يجهز عرضاً آخر لتقديمه إلى آينتراخت للتعاقد مع مواني. 

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وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان سيعرض على النادي الألماني التعاقد مع مواني، مقابل حصول آينتراخت على 70 مليون يورو، إضافة لانتقال اللاعب هوجو إيكيتيكي 

«21 عاماً» إلى صفوف الفريق الألماني.
وأشارت تقارير إلى أن مواني «24 عاماً» نفسه وافق قبل أسابيع على الانتقال لباريس سان جيرمان بعقد يمتد خمسة أعوام.
ويتطلع سان جيرمان إلى إنهاء الصفقة، وضم اللاعب الفرنسي الدولي قبل غلق باب الانتقالات يوم الجمعة المقبل. 

ويمتد عقد كولو مواني مع آينتراخت حتى 30 يونيو2027، وتشير تقارير إلى أن آينتراخت يرغب في وصول قيمة الصفقة إلى 100 مليون يورو على الأقل.

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باريس سان جيرمان
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