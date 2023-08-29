«6 نجوم» ينتظرون «تقرير المصير» قبل غلق «الميركاتو»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يتبقى أقل من 72ساعة، على غلق سوق الانتقالات الصيفية، في معظم الدوريات الأوروبية، ولا يزال موقف عدد من اللاعبين غير معروف حتى الآن، سواء بالبقاء مع أنديتهم، أو الرحيل إلى تجارب احترافية جديدة في أماكن أخرى.

وتسعى إدارات بعض الأندية بنفسها للتخلص من نجوم لديها، ولم تعد بحاجة إلى استمرارهم، ولكن المشكلة الكبرى، أن العروض قليلة، في ظل الأرقام العالية التي تطلبها الأندية مقابل الاستغناء عنهم.

وتحدثت صحف ومواقع رياضية عالمية عديدة عن أعداد كبيرة من اللاعبين الذين يفترض رحيلهم في الوقت القصير المتبقي، قبل غلق «الميركاتو الصيفي».

وأول قائمة النجوم، البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتليتكو مدريد، والذي وصلت العلاقة بينه وبين الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني إلى طريق مسدود، ولم يعد يعتمد عليه في خططه، وتم إبلاغه بذلك.

ويحلم فيليكس باللعب لبرشلونة، غير أن إدارة «البارسا» لم تتقدم بعرض رسمي لـ «الأتليتي»، كما أن بعض عناصر الإدارة في «الكتالوني» لا ترغب في مجيئه أصلاً إلى «الكامب نو».

وهناك الإيطالي ماركو فيراتي الذي أصبح شخصاً «غير مرغوب فيه» في باريس سان جيرمان الذي يسعى بقوة للتخلص منه هذا الصيف، ويدرك اللاعب ذلك، لأنه تم إبلاغه بهذا القرار، لكي يبحث عن فرصة في مكان آخر، ويبدو أنه بات قريباً من اللعب لأحد أندية الدوري السعودي.

والمدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد، إذ يفضل الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني بيعه، لأنه لن يعتمد عليه هذا الموسم.

وكان ماجواير قريباً بالفعل من الانتقال إلى وستهام يونايتد، غير أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة، ولم يلعب ماجواير دقيقة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» منذ بداية المسابقة هذا الموسم.

وهناك ديفيد دي خيا حارس «اليونايتد» السابق والذي أصبح حراً بلا نادٍ هذا الصيف، تردد اسمه في البداية في ريال مدريد، ليحل محل تيبو كورتوا الذي أصيب إصابة طويلة تبعده حتى نهاية الموسم، ولكن سرعان ما اتجهت بوصلة «الريال» إلى مواطنه كيبا حارس تشيلسي، وتمت إعارته لمدة عام.

ويبدو أن دي خيا لم يعد أمامه خيار آخر غير الدوري السعودي، لأنه لا يوجد نادٍ أوروبي طلب ضمه حتى الآن.

يضاف إلى القائمة المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت، والذي يرغب في الرحيل هذا الصيف، بينما يتمسك النادي بالحصول على 100 مليون يورو مقابل الاستغناء عنه، وعرض باريس سان جيرمان 70 مليون يورو ورفضها آينتراخت، وينوي تقديم عرض آخر، لأنه متمسك بالحصول على خدمات النجم الفرنسي الشاب الذي تألق مع ناديه في الموسم المنتهي، كما تألق مع منتخب «الديوك» في كأس العالم الأخيرة 2022، وربما تشهد الساعات الأخيرة لـ «الميركاتو»، تطوراً إيجابياً في اتجاه بيع المهاجم لسان جيرمان.

والنجم السادس هو المغربي سفيان إمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، والذي تصور الكثيرون أن الأندية ستتهافت عليه، بعد أدائه الرائع في المونديال الأخير، ولكن ذلك لم يحدث خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أعقبت البطولة، وها هو الموقف يتكرر الآن في سوق الانتقالات الصيفية، وإن كان اسمه تردد أكثر من مرة في برشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد ونابولي، إلا أن إمرابط باقٍ في فيورنتينا، حتى إشعار آخر قبل غلق السوق.