«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تنظم 3 بطولات في هامبورج وسبليت ولواندا



أبوظبي (وام)



نظمت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP»، خلال الأيام الثلاثة الماضية 3 بطولات ناجحة، في هامبورج بألمانيا، وسبليت بكرواتيا، ولواندا بأنجولا، شارك فيها أكثر من 900 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات لمنافسات البدلة ودون البدلة، وذلك في إطار سلسلة بطولات الرابطة التي تقيمها في دول العالم المختلفة، والتي تجاوز عددها 280 بطولة في الموسم الحالي.

وتعتبر الرابطة أكبر منظم للبطولات في مختلف القارات، بينما يعتبر اتحاد الجو جيتسو أكبر مطور للعبة في العالم، وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي للجو جيتسو.

ونظمت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو مهرجاناً متميزاً في مدينة هامبورج مطلع الأسبوع الحالي، استقطب محبي الرياضة من أنحاء العالم المختلفة، إلى جانب بطولة الرابطة الدولية للجو جيتسو بألمانيا، والتي تضمنت منافسات حماسية بالبدلة وبدون البدلة، وشهدت خلالها المدرجات حضوراً جماهيرياً كبيراً من عشاق اللعبة وأسر وعائلات المشاركين، الذين قدموا الدعم لأبنائهم بحماس وتشجيع لافت، ما أضفى جواً متميزاً، وأظهر تفاعلاً كبيراً رفع من حدة المنافسات على البساط.

وتألقت أكاديمية جرايسي باها خلال المنافسات وقدمت أداءً رائعاً أهلها للتتويج بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني أكاديمية «جي اف تيم»، فيما احتلت أكاديمية جانبارو المركز الثالث.

وعلى صعيد الدول تصدرت البرازيل بحصولها على المركز الأول، وحلت ألمانيا في المركز الثاني ثم بولندا ثالثاً، وجسدت هذه النتائج التنافس الشديد بين الفرق واللاعبين.

وبالإضافة إلى نجاحها اللافت في مهرجان هامبورج، استمرت أكاديمية «جرايسي باها» في تحقيق إنجازاتها المتميزة، حيث شارك لاعبوها في بطولة الرابطة الدولية بمدينة سبليت الكرواتية، وأثبتوا تألقهم في المنافسات لفئتي البدلة وبدون البدلة، وحققوا نتائج جيدة في هذه البطولة، وضعتها في المركز الثاني برصيد 5200 نقطة، في الوقت الذي حققت فيه أكاديمية «انفنتي بي جي جي سبليت» المركز الأول برصيد 6800 نقطة.

واستكملت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو سلسلة إنجازاتها بتنظيم مهرجان آخر في العاصمة الأنجولية لواندا، شهد تنافساً قوياً بين اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات، خصوصاً في فئة البراعم الصاعدين الذين أظهروا مهاراتهم، وقدموا صورة مثالية لمستقبل اللعبة في أنجولا، باعتبارها واحدة من أقوى الدول في القارة الأفريقية.

من ناحيته، أكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، أن الرابطة تستهدف الوصول إلى 500 بطولة حول العالم في كل موسم، وجذب أكثر من مليون مشارك تحت مظلتها، وفق الاستراتيجية التي تسعى لها والمعتمدة من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى كل محبي الجو جيتسو في مختلف دول العالم، والكشف عن المواهب وصناعة الأبطال، بما يعزز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجو جيتسو، وأكبر مطور لهذه الرياضة.