«فلاشينج ميدوز» تمنح أول هدية لديوكوفيتش



نيويورك (أ ف ب)

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، عودة موفقة إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، والتي غاب عنها العام الماضي، لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بفوزه السهل على الفرنسي ألكسندر مولر 6-0 و6-2 و6-3، في الدور الأول، ضامناً بذلك عودته إلى صدارة التصنيف.

وبمجرد تأهله إلى الدور الثاني، حيث يلتقي الإسباني برنابي ساباتا ميراليس، استعاد الصربي صدارة تصنيف رابطة المحترفين، من الإسباني كارلوس ألكاراس الذي استفاد العام الماضي، من غياب ديوكوفيتش عن آخر البطولات الأربع الكبرى، كي يتوج بطلاً.

وشاهد ابن الـ36 عاماً، الفائز بـ23 لقباً في البطولات الكبرى، من بعيد ألكاراس يتوّج بلقب العام الماضي، محرزاً أول ألقابه الكبرى.

ومنذ ذلك الوقت، بدأت المبارزة المثيرة بين اللاعبين، وشهد نهائي ويمبلدون بينهما خمس مجموعات نارية انتهت لمصلحة الإسباني البالغ 20 عاماً.

وقدّم الثنائي عرضاً رائعاً في نهائي دورة سينسيناتي للماسترز الأسبوع قبل الماضي، عندما أنقذ ديوكوفيتش كرة لحسم المباراة قبل أن يفوز 5-7 و7-6 و7-6 في قرابة أربع ساعات.

ويسعى الصربي للقبه الرابع في «فلاشينج ميدوز»، ومعادلة الرقم القياسي المطلق «في حقبتي الهواة والمحترفين» لعدد الألقاب الكبرى المسجل باسم الأسترالية مارجاريت كورت «24».

وتطرق إلى مباراته، قائلاً: كنت أعرف أن مباراتي ستبدأ في وقت متأخر، لكن رغم ذلك كنت متحمساً للدخول إلى الملعب.

مرّ عامان منذ خسارته نهائي البطولة الأميركية عام 2021، على يد الروسي دانييل مدفيديف، في ظهوره الأخير على ملاعب «فلاشينج ميدوز».

وتابع بعد تحقيقه الفوز للمرة السابعة عشرة في الدور الأول من البطولة الأميركية من أصل 17 مشاركة: «أعتقد أني لعبت بشكل رائع منذ البداية حتى النهاية، مررت ببعض المطبات، لكن أعجبني ما قدمته، آمل أن أحافظ على ذلك في الدور المقبل».

وكان النرويجي كاسبر رونه المصنف رابعاً أبرز الضحايا، بخسارته أمام الإسباني روبرتو كارباييس بايينا المصنف 63 عالمياً 3-6,6-4,3-6,2-6 في ساعتين و42 دقيقة.

وكان رونه مرشحاً للذهاب بعيداً، بعد أن وصل إلى ربع نهائي ويمبلدون قبل أسابيع، حيث خسر أمام ألكاراس.

ووصل رونه إلى نيويورك بـ «فورمة سيئة»، بعد أن خرج من الدور الأول في دورتي تورونتو وسينسيناتي للماسترز.

وبلغ النرويجي كاسبر رود المصنف خامساً الدور الثاني بفوزه الشاق على الأميركي إميليو نافا 7-6 و3-6 و6-4 و7-6، ليواجه الصيني جينجين جانج.

وتجاوز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عقبة الدور الأول الذي سقط فيه الموسم الماضي، بفوز المصنف سابعاً على الكندي ميلوش راونيتش 6-2 و6-3 و6-4، ليلتقي السويسري دومينيك ستريكر.

واستهلت المصنفة أولى عند السيدات البولندية إيجا شفيونتيك حملة الدفاع عن لقبها بفوز سهل على السويدية ريبيكا بيترسون 6-0 و6-1، احتاجت شفيونتيك التي تواجه في نيويورك خطر خسارة صدارة التصنيف العالمي لمصلحة البيلاروسية أرينا سابالينكا، 58 دقيقة فقط لإطاحة المصنفة 86 عالمياً.

تلتقي البولندية، الباحثة عن لقب كبير خامس، في الدور الثاني مع الأسترالية داريا سافيل.

قالت شفيونتيك التي عززت سجلها بـ18 انتصاراً مقابل هزيمة واحدة فقط في الدور الأول للبطولات الأربع الكبرى، «أردت حقاً أن أقدم مباراة قوية»، معربة عن رضاها عن عدم تزعزع تركيزها «رغم الضغوط والتوقعات» المحيطة بها.

وفي حين تبدو الأدوار القليلة المقبلة سهلة نسبياً، تواجه شفيونتيك لاحقاً مساراً صعباً لتحقيق اللقب، إذ قد تلتقي في ربع النهائي مع الأميركية كوكو جوف السادسة والفائزة على الألمانية لاورا سيجيموند 3-6 و6-2 و6-4، والكازاخستانية ايلينا ريباكينا في المربع الأخير وسابالينكا في النهائي.

ولم تنجح أي لاعبة في الاحتفاظ باللقب في نيويورك منذ أن فازت الأميركية سيرينا وليامز بثلاثة ألقاب توالياً بين 2012 و2014.

وودعت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة ثامنة عالمياً من الدور الأول، بسقوطها أمام الإسبانية ريبيكا ماساروفا الـ71 بمجموعتين: 4-6 و4-6.