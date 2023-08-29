«إعصار أوكيناوا» يهدد «مونديال السلة»



أوكيناوا (د ب أ)



حذر منظمو بطولة كأس العالم لكرة السلة، المقامة حالياً في الفلبين واليابان وإندونيسيا، كلاً من المسؤولين ووسائل الإعلام من إعصار يتوقع أن يضرب جزيرة أوكيناوا اليابانية هذا الأسبوع.

وذكر الاتحاد الدولي «فيبا»، في بيان له: «العواصف والأعاصير من هذا النوع أمر شائع في هذه المنطقة والسلطات المحلية مستعدة تماما لمثل هذا».

وأشارت مصادر إلى أنه من المتوقع حدوث الإعصار في أوكيناوا، إحدى المدن المضيفة لمونديال السلة الحالي، يوم الجمعة المقبل.

وأضاف البيان: «فيبا مع اللجنة المنظمة يراقبان تطورات الوضع بشكل دائم ومنتظم، ومدى تأثير هذا على كأس العالم».

وكان الإعصار «خانون» ضرب الجزيرة في بداية أغسطس الحالي وقتل شخصين على الأقل، كما انقطع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف منزل في محيط الجزيرة، وهو ما يعادل نحو ثلث عدد المساكن بالمنطقة.