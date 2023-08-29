«لقاءات عاطفية» بين «أصدقاء الأمس»



معتصم عبدالله (دبي)



تنطوي مباريات ذهاب الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والذي ينطلق مساء الخميس على «لقاءات عاطفية» لـ «أصدقاء الأمس» من مدربي النصر وعجمان والبطائح على التوالي، في مواجهة أنديتهم السابقة، في مباراتي عجمان والنصر، والبطائح والعين.

وتبرز في مباراة «البرتقالي» أمام ضيفه «العميد» على ملعب الأول باستاد راشد بن سعيد في عجمان، المبارزة التكتيكية للصربي جوران مدرب «الأزرق» الحالي، والمدرب السابق لعجمان الذي يقوده البرازيلي كايو زاناردي الذي سبق له تدريب الفريق الأول للنصر، بعد سنوات عدة قضاها في قلعة «العميد».



وتتشابه ظروف المدربين كايو زاناردي وجوران توميتش، قبل مواجهة الليلة، بحثاً عن الفوز الأول مع فرقهما الحالية، بعد تعثر «البرتقالي» في أول جولتين في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالخسارة أمام شباب الأهلي 0-3، والتعادل مع الإمارات 4-4، فيما مُني «العميد»، تحت قيادة جوران بخسارتين على التوالي أمام الجزيرة 1-3، وبني ياس 2-4.

وصعد زاناردي «50 عاماً» إلى تدريب الفريق الأول لناديه السابق النصر في موسم 2018- 2019، قبل أن ينتقل بعدها إلى تدريب خورفكان، البطائح، وصولاً إلى محطته الحالية مع عجمان، وسبق للمدرب البرازيلي مواجهة فريقه السابق النصر، وهو مدرب لفريقي خورفكان والبطائح على التوالي، في المقابل قاد الصربي جوران «51 عاماً» فريقه السابق «البرتقالي» في موسمين على التوالي، قبل الانتقال إلى تدريب «العميد».



من جهته، يتأهب ميريل رادوي مدرب البطائح، قيادة فريقه الحالي في المواجهة أمام ضيفه العين، وسبق للمدرب الروماني صاحب الـ 42 عاماً، اللعب في صفوف «الزعيم» لنحو ثلاثة مواسم، في الفترة ما بين 2011 و2014، وحصد «الراقي» تحت قيادة رادوي على 4 نقاط في أول جولتين في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالفوز على مضيفه الوحدة 2-1 في الجولة الأولى، والتعادل 0-0 أمام اتحاد كلباء في الثانية.