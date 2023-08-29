7260 تمريرة ناجحة في 14 مباراة



مراد المصري (دبي)



جاءت انطلاقة الموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين»، حافلة بالحماس والندية، والتركيز على أداء كرة القدم في المقام الأول، بعيداً عن «العنف الزائد»، لتكون المحصلة «صفر» بطاقات حمراء، بعد إقامة 14 مباراة، في أول جولتين.

وبعدما ألغت هيئة الاعتراض على قرارات الحكم في اتحاد الكرة، البطاقة الحمراء التي حصل عليها الصربي بوجدان بلانيتش مدافع شباب الأهلي، خلال مواجهة فريقه أمام عجمان ضمن الجولة الأولى، والتي كانت «حالة جدلية» حول لمس الكرة باليد، وليس تدخلاً عنيفاً على لاعب منافس، فإن البطولة لم تشهد «بطاقة حمراء» إلى الآن، وبلغ معدل الإنذارات 3.9 بطاقة في المباراة، بمجموع 55 إنذاراً.

في المقابل، فإن الأرقام الفنية جاءت متميزة، وعكست رغبة الفرق بتقديم الأداء الهجومي، والبحث عن الفوز لدى الغالبية العظمى، ما انعكس عن حصول 12 فريقاً من أصل 14 على نقطة على الأقل، ونجاح 9 أندية في حصد فوز واحد على الأقل، مما يعني أن مشوار المنافسة على اللقب سيكون طويلاً هذا الموسم أيضاً على غرار الموسم الماضي.

وجاء الأداء بنسق مرتفع مع قيام الفرق بـ 7260 تمريرة ناجحة، و187 مراوغة ناجحة، فضلاً 28 تمريرة حاسمة في الأهداف، في ترجمة للأداء الجماعي للوصول إلى مرمى المنافسين.

ويبدو أن السباق على لقب الهداف سيكون طويلاً أيضاً، مع دخول أسماء جديدة قائمة السباق، منها الفرنسي يوسف نياكاتي مهاجم بني ياس، الذي سجل ثلاثة أهداف في مباراتين، في أداء رائع، مقارنة بالبرازيلي رافائيل إلياس مهاجم «السماوي» في الموسم الماضي، الذي أحرز 4 أهداف في 16 مباراة، ومن «الحرس القديم»، علي مبخوت نجم الجزيرة «3 أهداف»، والتوجولي لابا كودجو «قناص» العين «هدفين»، إلى جانب أسماء أخرى.