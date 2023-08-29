«السباعية» تعزز «الحلم الغائب» لجريزمان!



مراد المصري (دبي)



جاء الفوز الكبير لأتلتيكو مدريد بسباعية على رايو فاليكانو، في ختام الجولة الثالثة للدوري الإسباني لكرة القدم، في محطة تعزز حلم لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان تحديداً، في مهمة البحث عن لقب «الليجا» الذي لا يزال غائباً عن خزائنه، رغم تتويجه بألقاب كبرى مختلفة منها كأس العالم 2018.

وكانت المباراة الأولى للاعب، بعدما أكمل 500 مباراة في مسابقات المحترفين الإسبانية الأسبوع الماضي، ليبدأ في «المحطة 501» رحلة خاصة هذه المرة، وسبق له التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية الإسباني، مع ريال سوسيداد موسم 2009-2010، والمثير للفضول، أنه لم يُتوج بلقب دوري الدرجة الأولى، رغم لعبه مع فريقين حصدا اللقب، وعندما وصل إلى أتلتيكو مدريد عام 2014، كان الفريق بطلاً للدوري، وحدث الأمر نفسه عام 2019، عندما وقع مع برشلونة، الذي فاز للتو بلقب الدوري في الموسم السابق، لكنه لم يحقق اللقب مع «البلوجرانا»، ومرة أخرى بعد ذلك تزامنت عودته إلى «الروخيبلانكوس» عام 2021 أيضاً مع فوز أتلتيكو مدريد بلقب «الليجا» في الموسم السابق، دون أن يفوز بدوره باللقب الآن مع الفريق.

لعب جريزمان 500 مباراة، مع ثلاثة أندية في دوري الدرجة الأولى والثانية، ظهر مع سوسيداد في 180 مباراة، 39 منها في دوري الدرجة الثانية موسم 2010-2009، عندما كان أحد أبرز اللاعبين في رحلة فريق المدرب مارتن لاسارتي، لكسب بطاقة الصعود، وبعد 4 مواسم ناجحة مع الفريق الأول للنادي الباسكي في دوري الدرجة الأولى، سجل خلالها 46 هدفاً، توجه المهاجم بعد ذلك إلى أتلتيكو مدريد.

خاض جريزمان 246 مباراة في الدوري على مدار فترتين، تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني، مع توقف مسيرته مع «الروخيبلانكوس» لفترة وجيزة، خلال انتقاله إلى برشلونة، وفي نادي العاصمة تمكن من تسجيل 112 هدفاً في «الليجا».

لم يشهد وقت جريزمان في برشلونة كل النجاح الذي كان يأمل فيه، لكنه سمح له بإضافة 74 ظهوراً في دوري الدرجة الأولى، وتحت قيادة إرنستو فالفيردي وكيكي سيتين ورونالد كومان، سجل ما مجموعه 22 هدفاً، قبل العودة مرة أخرى إلى العاصمة مدريد.

إن حصيلته أكثر إثارة للإعجاب عند الأخذ في الاعتبار، أن 36 لاعباً آخر فقط في تاريخ «الليجا»، تمكنوا من تجاوز حاجز 500 مباراة في مسابقات المحترفين الإسبانية، والفرنسي قريب أن يكون اللاعب الأجنبي الأكثر مشاركة في المباريات، حيث إن مبارياته الـ 501، تعني أنه يقترب من الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لعب 520 مباراة، فيما يتواجد على منصة الأكثر مشاركة على الإطلاق روبن كاسترو 717 مباراة، ونينو 709 مباراة، وروبرت فيرنانديز 647 مباراة.