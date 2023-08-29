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الرياضي

«الذئاب» يجمع بين مورينيو ولوكاكو

«الذئاب» يجمع بين مورينيو ولوكاكو
29 أغسطس 2023 10:20

 
روما (أ ف ب)

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توصل روما الإيطالي إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي، بشأن الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة، وذلك وفق ما أفادت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت».
وقالت الصحيفة الإيطالية الرياضية إن تشيلسي اتفق مع روما، لأن يحصل الأخير على لوكاكو لمدة عام، من دون إجبارية التعاقد معه نهائياً، بعد نهاية فترة الإعارة.
ويحصل النادي اللندني بموجب الاتفاق على 5.8 مليون يورو، فيما يخفض لوكاكو راتبه السنوي الذي أصبح 7.5 مليون يورو، وفق الصحيفة.
ويجتمع لوكاكو مجدداً بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أشرف عليه في تشيلسي ومانشستر يونايتد.
ولوكاكو الذي اتصل بمورينيو عبر الهاتف، لا يدخل ضمن حسابات المدرب الأرجنتيني لتشلسي ماوريسيو بوكيتينو.
خاض اللاعب القادم في 2021 إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو، الموسم الماضي معاراً مع إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا.
ورغم تسجيله 14 هدفاً وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يعبّر لوكاكو عن رغبته بالبقاء.
وكان يوفنتوس منافساً لضمّه ضمن مبادلة مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، بيد أن المشجعين عارضوا هذه الفكرة.
وبحال انتقاله إلى روما، سيتواجد إلى جانب الأرجنتيني باولو ديبالا.
وكان روما ناشطاً هذا الصيف في سوق الانتقالات بعد ضمه الجزائري-الفرنسي حسام عوار من ليون بعقد لخمسة أعوام، وعاد إليه الأرجنتيني لياندرو باريديس بعد ستة أعوام على رحيله ليكون بصحبة زميله البرتغالي ريناتو سانشيس الذي انضم إلى «جالوروسي» على سبيل الإعارة من باريس سان جرمان الفرنسي.
وفي آخر صفقاته، تعاقد روما السبت مع الإيراني سرداد أزمون القادم من ليفركوزن الألماني على سبيل الإعارة، مع خيار التعاقد معه نهائياً.

روما
تشيلسي
لوكاكو
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