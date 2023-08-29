لاوتارو.. «الموعد المتجدد»



روما (أ ف ب)

كان المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، على الموعد مجدداً، بقيادته الإنتر إلى الفوز الثاني توالياً، وجاء على حساب كالياري «خارج الديار» 2-0، في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح الإنتر الدوري، بالفوز على مونتسا 2-0 في «سان سيرو» بفضل «ثنائية» بطل «مونديال 2022» الذي وجد طريقه إلى الشباك بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 30، بعد تمريرة من فيديريكو دي ماركو.

وكان الهدف الأول من نصيب الهولندي دنزل دومفريس في الدقيقة 21، بعد تمريرة بينية من الوافد الجديد الفرنسي ماركوس تورام.

ووفق «أوبتا» للإحصاءات، مرر تورام كرة حاسمة في الدوري الإيطالي، بعد 17 عاماً و282 يوماً على التمريرة الحاسمة الأخيرة لوالده ليليان في «سيري أ»، وكانت لمواطنه دافيد تريزيجيه في مباراة يوفنتوس ضد روما في 19 نوفمبر 2005.

واستحق فريق المدرب سيموني إنزاجي إنهاء الشوط الأول بهذا التقدم، نظراً للفرص التي حصل عليها ضد فريق خسر مبارياته الأربع الأخيرة أمام «نيراتسوري»، ولم يذق طعم الفوز عليه منذ مارس 2019 (2-1).

وبذلك، خرج الإنتر منتصراً من المرحلتين الأوليين للموسم الخامس توالياً للمرة الأولى في تاريخه وفق «أوبتا» للإحصاءات.

وبعدما أجبر روما على الاكتفاء بالتعادل 2-2، حصل ساليرنيتانا على نقطته الثانية في مباراتين، بتعادله مع ضيفه أودينيزي، الخاسر افتتاحاً أمام يوفنتوس 0-3، بهدف لكل منهما.