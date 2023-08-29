الأربعاء 30 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أتلتيكو.. «سباعية تاريخية»

أتلتيكو.. «سباعية تاريخية»
29 أغسطس 2023 10:08

 
مدريد (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«6 نجوم» ينتظرون «تقرير المصير» قبل غلق «الميركاتو»!
«السباعية» تعزز «الحلم الغائب» لجريزمان!

استعرض أتلتيكو مدريد على أرض جاره رايو فايكانو، وخرج منتصراً بنتيجة كاسحة 7-0، في ختام المرحلة الثالثة، من الدوري الإسباني لكرة القدم، لكنه خسر جهود الهولندي ممفيس ديباي بسبب الإصابة.
وبعدما افتتح الموسم بالفوز على ضيفه غرناطة 3-1، اكتفى أتلتيكو بالتعادل السلبي على أرض ريال بيتيس في المرحلة الماضية.
لكنه بدا عازماً على الفوز منذ بداية اللقاء، بتسجيله هدف الافتتاح، بعد أقل من دقيقتين، عبر الفرنسي أنطوان جريزمان، بعد تمريرة «بينية» من الأرجنتيني رودريجو دي بول، وذلك في طريقه لتحقيق أكبر انتصار له في الدوري خارج الديار.
وأضاف فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الهدف الثاني في الدقيقة 16 عبر ديباي بالذات، قبل أن يضطر الهولندي إلى ترك مكانه إلى ألفارو موراتا في الدقيقة 35 بسبب الإصابة.
لكن ذلك لم يؤثر على معنويات الضيوف، إذ أضافوا الهدف الثالث، بعد ثوانٍ فقط على خروج الهولندي عبر الأرجنتيني ناهويل مولينا، إثر هجمة مرتدة، وتمريرة أخرى من مواطنه دي بول «36».
وبذلك، نجح دي بول بتمريرتين حاسمتين، في مباراة واحدة للمرة الأولى في 103 مشاركات له حتى الآن في الدوري الإسباني وفق «أوبتا» للإحصاءات.
وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 73، عندما أضاف موراتا الهدف الرابع، بعد تمريرة بينية من ساوول نيجيز، وتبعه الهدف الخامس الذي سجله «البديل» الأرجنتيني أنخل كوريا من خارج المنطقة «79»، بهدفه الشخصي الثاني في اللقاء والثالث في ثلاث مباريات، بعد تمريرة من كوريا بالذات «84».
واختتم أتلتيكو مهرجانه بهدف سابع سجله «البديل» الآخر ماركوس لورنتي، بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 86، ليكون على موعد مع الشباك مجدداً، بعدما كان صاحب الهدف الثالث الأخير في المباراة الأولى ضد غرناطة التي سجل فيها أيضاً ديباي وقبله موراتا.

الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
رايو فايكانو
ممفيس ديباي
أنطوان جريزمان
آخر الأخبار
أبوظبي تفوز باستضافة المؤتمر الـ63 للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات
الاقتصادي
أبوظبي تفوز باستضافة المؤتمر الـ63 للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات
اليوم 11:39
توتنهام يودع كأس الرابطة تحت الأمطار!
الرياضي
توتنهام يودع كأس الرابطة تحت الأمطار!
اليوم 11:33
رابينو.. «نهاية المشوار»
الرياضي
رابينو.. «نهاية المشوار»
اليوم 11:30
من مكافحة الحرائق
عربي ودولي
اليونان: حريق "إفروس" هو الأكبر في الاتحاد الأوروبي
اليوم 11:29
«نصر رونالدو» يستعرض بـ «رباعية» في «حفل الشباب»
الرياضي
«نصر رونالدو» يستعرض بـ «رباعية» في «حفل الشباب»
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©