«القلق» على بنزيمة قبل «الكلاسيكو»!



الرياض (أ ف ب)

أحكم الاتحاد قبضته على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، وحقق فوزه الرابع توالياً، بتغلبه على مضيفه الوحدة 3-0، في مباراة خرج فيها الفرنسي كريم بنزيمة مصاباً، فيما حقق الهلال فوزه الثاني توالياً، على حساب ضيفه الاتفاق 2-0، ضمن المرحلة الرابعة.

على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وبعد شوط أول سلبي، سجل الاتحاد ثلاثية في الشوط الثاني بواسطة البرازيلي رومارينيو «63»، والبرتغالي جواو فيليبي «جوتا» في الدقيقة 67، والبرازيلي إيجور كورنادو «73».

ورفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، محافظاً على بدايته المثالية، بينما بقي الوحدة على رصيده السابق 6 نقاط في المركز السادس.

وتعرض الوافد الجديد بنزيمة لإصابة في الفخذ مع نهاية الشوط الأول واضطر للخروج من أرض الملعب، ولم يكمل بنزيمه المباراة للإصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وترك مكانه للبرتغالي جواو فيليبي جوتا «41».

وفاز الهلال على ضيفه الاتفاق 2-0، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض بهدفي البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا «24»، وسالم الدوسري «41»، ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل، بينما بقي الاتفاق عند 7 نقاط، ورفع مالكوم رصيده إلى 4 أهداف، ليتساوى المغربي عبد الرازق حمدالله في صدارة الهدافين.

وألحق أبها الخسارة الأولى بضيفه الفيحاء عندما تغلب عليه 2-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، تقدم أبها بهدفين سجلهما الكاميروني كارل إيكامبي «36»، وأحمد عبده «63»، وقلص الفيحاء الفارق، بواسطة الزامبي فاشيون ساكالا «87»، ورفع أبها رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الثامن.

وحقق الرائد فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه الرياض بنتيجة 3-0، سجل أهداف الرائد المغربي محمد فوزير «18 و45»، والجزائري أمير سعيود «68»، وتقدم الرائد للمركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، بينما توقف رصيد الرياض عند أربع نقاط في المركز العاشر.