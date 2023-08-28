فريق للغوص النسائي يدعم البيئة

الشارقة (وام)

تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، أطلق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، فريق الشارقة للغوص النسائي الذي سيمثل النادي في كافة الفعاليات المقبلة، ويضم الفريق: إسراء أحمد الحوسني (أدفانس) وفاطمة أحمد الشامسي (أدفانس) وعائشة أحمد الشامسي (أوبن ووتر) ومها سعيد السيابي (أدفانس _ ريسكيو) وريم محمد أحمد (أوبن ووتر) وخولة الشحي (دايف ماستر) وريم زيد الشحي (أدفانس)، وثمن خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي جهود المرأة الإماراتية ومساهماتها في تحقيق الإنجازات والتطور الذي تشهده الإمارات.. وأكد أن الفريق إضافة جديدة إلى فرق النادي، مشيراً إلى أنه سوف يساهم في خلق الوعي البيئي ويدعم جهود المحافظة على البيئة البحرية، إضافة إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل بطريقة علمية متطورة.