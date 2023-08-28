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الرياضي

اتحاد الجو جيتسو يقدم جلسات تدريبية للسيدات

اتحاد الجو جيتسو يقدم جلسات تدريبية للسيدات
29 أغسطس 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد) 

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احتفل الوسط الرياضي بيوم المرأة الإماراتية ونظمت الاتحادات الوطنية والأندية والمجالس الرياضية برنامجاً خاصاً احتفاءً بهذه المناسبة العزيزة. وأشاد الرياضيون بالدعم اللامحدود الذي تجده رياضة المرأة من القيادة الرشيدة، ما أسهم في أن تتبوأ مكانة متميزة.
وشارك اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، في فعالية صيف أبوظبي الرياضي، التي نظمّها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، احتفاء بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.وقدّم الاتحاد خلال الفعالية التي أقيمت بالشراكة مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مجموعة من الجلسات التدريبية في الفنون القتالية والجو جيتسو لعدد من المشاركات. وحملت نسخة هذا العام طابعاً رياضياً فريداً، حيث قدم الاتحاد فرصة استثنائية للسيدات لممارسة رياضة الجو جيتسو التي تحظى بشعبية كبيرة في المجتمع. ويحمل يوم المرأة الإماراتية 2023 شعار «نتشارك للغد»، لا سيما أن الإمارات من الدول الحريصة على ترسيخ مبدأ التوازن بين الجنسين في المجتمع والأعمال فكراً وممارسة، ومواصلة العمل نحو تعزيز أفضل بيئة تمكينية للمرأة الإماراتية في جميع المجالات والقطاعات. وأُقيمت الفعالية الحماسية جزءاً من صيف أبوظبي الرياضي، وتضمنت مجموعة من جلسات الجو جيتسو بإشراف مدربين متخصصين من الاتحاد ولاعبي المنتخب الوطني. وحظيت السيدات المشاركات بفرصة التعرف على عالم الفنون القتالية وتجربة رياضة الجو جيتسو، وحرصت الفعالية على تلبية احتياجات السيدات من جميع المستويات، مما ضمن تقديم جلسات ممتعة ومفيدة للجميع.
وقالت موزة المنصوري مشرف إداري خدمات المساندة لدى اتحاد الجو جيتسو في هذه المناسبة: «يبرز دور المرأة الإماراتية بشكل لافت في الساحات المختلفة، وأصبح اسمها مقترناً بتحقيق الإنجازات، وتمكنت بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة من المشاركة بكل كفاءة واقتدار في كل مجالات الأعمال والتميز فيها إلى أبعد الحدود».
وأضافت: «يقوم اتحاد الجو جيتسو بتوفير أفضل بيئة تنافسية ترتقي بموهبة البنت الإماراتية على صعيد رياضات الفنون القتالية والجو جيتسو.  وأصبحت بنت الإمارات جزءاً لا يتجزأ من منظومة النجاح والإنجازات الرياضية الوطنية والدولية، وغدا مشهد اعتلاء الإماراتيات منصات التتويج العالمية مألوفاً واعتيادياً خلال الأعوام الماضية، ومستقبل المرأة الإماراتية يبدو أكثر إشراقاً في ظل الدعم الكبير المقدم من القيادة الرشيدة».
وقالت بشاير المطروشي لاعبة المنتخب الوطني للجو جيتسو: «نفخر بقيادتنا الرشيدة التي تولي المرأة الإماراتية مكانة خاصة، وتسخر لها كل العوامل التي تمكنها من التفوق والنجاح والمشاركة الفاعلة في ترسيخ مسيرة إنجازات الوطن». وأضافت: «نثمن غالياً تخصيص دولتنا الحبيبة يوماً في العام للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية، وفي ظل هذا الدعم والتمكين من القيادة الرشيدة أصبحنا نحتفي بإنجازاتنا طوال أيام العام».

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