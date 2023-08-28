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«زايد العليا» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

«زايد العليا» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
29 أغسطس 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بيوم المرأة الإماراتية 2023 بتنظيم فعاليات اشتملت عدة أنشطة بمقر المؤسسة، بتعاون ومشاركة عدد من الجهات الخارجية دعماً في إنجاح هذا الحدث المتميز، وذلك في إطار توسيع مشاركة أصحاب الهمم في الحياة العامة والثقافة والرياضة، حيث جرى تخصيص ركن لكل جهة لعرض وتقديم أنشطتها، هدفه الأساسي تكريم المرأة الإماراتية على جهودها ونجاحها في العلم والعمل والعطاء ووصولها إلى أعلى المراتب العلمية والعملية، وذلك تقديراً لدور المرأة الإماراتية خاصة من منتسبات المؤسسة وإبراز جهودهن وتعزيز دورهن المؤثر على مواكبة التغيرات المستجدة.
شاركت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بهدف إبراز دور المرأة في المجال الإنساني، وأكاديمية الشيخة فاطمة للرياضة النسائية لإبراز دور المرأة في المجال الرياضي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي – الشرطة النسائية لإبراز دور المرأة في مجال الخدمة المجتمعية، إضافة إلى مؤسسة خليفة للأعمال الخيرية لإبراز دور المرأة في مجال الصناعة والحرفيات، وتقديم الأكلات الشعبية
اشتملت الفعالية على مشاركة أصغر شيف إماراتية الشيف عائشة العبيدلي من خلال عمل ورشة طبخ بمشاركة صاحبات الهمة، إضافة إلى عدد من الموهوبات شاركن في برنامج همم موهوبة بالرسم والعزف والغناء بمشاركة صاحبات الهمة، فيما تم عرض نماذج من إنتاج صاحبات الهمة منتسبات مؤسسة زايد العليا.
وأعدت المؤسسة فيلماً وثائقياً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت شعار «نتشارك للغد» تزامناً مع عام الاستدامة عن قصة لإماراتيات كنموذج رائد يحتذى به في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، منهن بالمجال الدبلوماسي شيخة شخبوط الكعبي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والإعلامية في سفارة الدولة لدى جمهورية النمسا، وصاحبات همة بطلات في المجال الرياضي لديهن إنجازات عالمية في عدة رياضات، ويمثلن المنتخب الإماراتي لأصحاب الهمم في الخارج، يبرز من خلال الفيلم دور المرأة الإماراتية في ميادين العمل، وكونها جزءاً كبيراً وأصيلاً في أبرز إنجازات البلاد وشريكة في مسيرة التنمية المستدامة.
ويتضمن الفيلم رسالة شكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دعم سموها الكبير والمستمر للمرأة الإماراتية في كل المجالات، الأمر الذي ساهم في تمكين وريادة المرأة وفي بروز دورها على كافة المستويات.

يوم المرأة الإماراتية
الإمارات
يوم المرأة
المرأة الإماراتية
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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