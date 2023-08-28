«دبي الرياضي» يحتفل بيوم المرأة الإماراتية

دبي (الاتحاد)

احتفى مجلس دبي الرياضي بيوم المرأة الإماراتية، حيث نظم ملتقى خاصاً بمنتسبات المجلس في مقره بحي دبي للتصميم، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجميع منتسبات المجلس، إلى جانب منى الغرير، رئيس مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي في بنك المشرق.

وهنأ سعيد حارب جميع السيدات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وقال: «نتقدم بأسمى آيات التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وإلى أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا لمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ونقول لهن جميعاً كل عام وأنتن بخير وسرور وعطاء يتواصل تحت راية الوطن وقيادته الرشيدة التي تقدم الدعم اللامحدود للمرأة، وتمكنها لأداء دورها كاملاً، وفي مختلف المهام والمسؤوليات، لخدمة الوطن وتعزيز مكتسباته الكبيرة ومكانته الدولية المرموقة، وأكدت المرأة أنها بالفعل نصف المجتمع وشريكة للرجل في أداء جميع المهام».

وأضاف: «أعياد الوطن كثيرة ولكن الأعياد والأيام المرتبطة بالمرأة تكتسب مكانة أكبر تقديراً للأم والزوجة والأخت والابنة التي أصبحت نموذجاً مشرفاً وقدوة لجميع النساء، وفي مجلس دبي الرياضي لا نكتفي بالاحتفاء في يوم المرأة الإماراتية، باللقاءات الاجتماعية، والإشادة بمنتسبات القطاع الرياضي عموماً ومجلس دبي الرياضي خصوصاً، وإنما نحرص على تنظيم فعاليات ومناسبات رياضية تجمع النساء من مختلف الفئات، وقدمنا هذه السنة بطولة بادل تنس مخصصة للسيدات الإماراتيات بالتعاون مع بنك المشرق، وحققت البطولة نجاحاً جيداً وستكون نواة لأحداث رياضية مماثلة خلال الفترة المقبلة».

وفي ختام الاحتفالية كرم أمين عام مجلس دبي الرياضي الحاضرات في الملتقى ومنتسبات المجلس، وتمنى للجميع المزيد من الإنجازات والاحتفالات في وطن نالت فيه المرأة مكانتها التي تستحقها والدعم الذي يمكنها من تحقيق أحلامها وأداء دورها في بناء مستقبل الوطن.

وشهدت بطولة «بنك المشرق للبادل للسيدات» المخصصة للاعبات الإماراتيات من فئة «سي المفتوحة» التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تقديم مستويات فنية رائعة، كما شهدت تألق اللاعبات، لا سيما ممن يمارسن رياضة البادل بشكل مستمر، وأسفرت المنافسات التي أقيمت في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري عن فوز علياء طاهر وفاطمة الجناحي بالمركز الأول، وتبعتها مريم الشامسي وشيخة الجناحي في المركز الثاني، فيما حلت لطيفة العوضي ونورة ديماس في المركز الثالث.

ويسعى مجلس دبي الرياضي من خلال تنظيم هذه البطولة إلى تحقيق التنوع في تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم الفعاليات الرياضية، وتوفير الفرصة للمرأة الإماراتية لممارسة رياضتها المفضلة للترويح عن أنفسهن وتعزيز شبكة علاقاتهن مع قريناتهن وتوطيد العلاقة بينهن عبر التنافس الشريف في جو من الألفة والتعارف بين كافة المشاركات.

ويولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً خاصاً برياضة المرأة، حيث تشمل أجندة الفعاليات السنوية تنظيم العديد من البرامج والبطولات والأنشطة المخصصة للمرأة، والتي أسهمت في استقطاب أعداد كبيرة من النساء للمشاركة في الفعاليات بداية من الفتيات في المدارس إلى الموظفات وربات البيوت، وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في بناء قاعدة واسعة من الرياضيات وإعدادهم، لكي يكن مصدراً لدعم الفرق في الأندية والمنتخبات الوطنية بالكفاءات القادرة على تحقيق الإنجازات والفوز بالبطولات في مختلف المحافل. ومن أبرز الفعاليات التي ينظمها المجلس للمرأة، دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات التي تتضمن التنافس في 10 ألعاب رياضية وتشارك فيها أكثر من 1500 لاعبة، كما يعد ترايثلون دبي للسيدات من أبرز الفعاليات الرياضية المخصصة للسيدات والذي تتنافس فيه السيدات لمسافة تصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في ثلاث رياضات هي السباحة والدراجات الهوائية والجري.