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الرياضي

سلطان بن شخبوط يفتتح «آسيوية الشطرنج»

سلطان بن شخبوط يفتتح «آسيوية الشطرنج»
29 أغسطس 2023 00:58

رضا سليم (دبي)

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افتتح الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، منافسات بطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك بفندق بريستول في دبي، وتستمر المنافسات حتى 4 سبتمبر المقبل في دبي، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من 22 دولة آسيوية، يتنافسون في 4 فئات تصنيفية، تحت التصنيفين 2000، و1700 للذكور والإناث. 
حضر الافتتاح، تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وراشد محمد، ممثل مجلس دبي الرياضي، والدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، وعدد من الشخصيات الرياضية وممثلي الأندية المشاركة في البطولة. 
ووجَّه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته للحدث، وقال: «المشاركون في البطولة يؤكدون أن الحياة مثل لعبة الشطرنج لأنها تساعد الشخص على وضع استراتيجيات أفضل، ويجعل الشخص يتعلم أهمية التركيز لوضع الخطط، ويحسن المهارات والتواصل، وكذلك الصبر والتركيز، ولكن الأهم أنها تجمع الناس من جميع أنحاء العالم، وشعار الاتحاد الآسيوي (نحن واحد)، وهذا هو هدفنا الرئيسي، والبطولة فرصة رائعة لاستعراض مهارات اللاعبين».

سلطان بن شخبوط
الشطرنج
الاتحاد الآسيوي للشطرنج
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