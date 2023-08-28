جائزة جواهر القاسمي للتميز الرياضي تواصل حملتها الترويجية

الشارقة (وام)

تواصل جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي حملتها التسويقية والترويجية، لتعريف أفراد المجتمع بالجائزة ورسالتها ورؤيتها وفئاتها ومعاييرها، وجذب المشاركين والترشيح للفئات المختلفة، من خلال نشر إعلاناتها في عدد من المواقع الحيوية والمهمة في «الإمارة الباسمة»، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة والراعية للجائزة.

وتتضمن الحملة نشر اللوحات الإعلانية في 15 موقعاً مختلفاً من الشوارع والمواقع والطرق الرئيسية في الإمارة، بالتعاون مع الصرح للدعاية والإعلان - الداعم الترويجي، منها شارع محمد بن زايد، كورنيش البحيرة، العروبة والخالدية والقوز والزهراء والمدينة الجامعية والمرقاب، واسط، الفشت وميجا مول، والوحدة بجانب سوق الذهب، وغيرها من المواقع المتميزة بالإمارة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين بالإمارة، وتحفيزهم على المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني.

كما تسهم بلدية مدينة الشارقة -الشريك الاستراتيجي اللوجستي في الحملة، من خلال الترويج في 1056 جهازاً من أجهزة المواقف الذكية في الإمارة وإرسال الرسائل النصية لقاعدة البيانات الخاصة بهم، كما تقوم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون - الشريك الإعلامي الاستراتيجي ببث وترويج الرسائل الإعلامية الخاصة بالجائزة للجماهير في قنواتها المختلفة وتعاون برق الإمارات - الراعي الإعلامي الرقمي في نشر مختلف المواد الترويجية، بالإضافة إلى نشر الإعلانات لأجهزة الصراف الآلي في مختلف المصارف والبنوك بالدولة.