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«طيران الإمارات» ترعى «فلاشينج ميدوز» للسنة الثانية عشرة

«طيران الإمارات» ترعى «فلاشينج ميدوز» للسنة الثانية عشرة
29 أغسطس 2023 00:58

دبي (الاتحاد)

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تواصل طيران الإمارات رعايتها للبطولة الأميركية المفتوحة «فلاشينج ميدوز» التي انطلقت أمس كناقل رسمي للسنة الثانية عشرة على التوالي، وسوف يتاح لمحبي طيران الإمارات وجمهور اللعبة هذا العام، الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة التي تناسب جميع الأعمار، سواء في الملعب أو خارجه أو على متن الطائرات، ففي الملعب، تستعرض الناقلة ضيافتها الفاخرة، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الأنشطة الجذابة، مثل عيادات التنس مع مشاهير نجوم هذه الرياضة.
وتعود شراكة طيران الإمارات مع اتحاد الولايات المتحدة للتنس والبطولة السنوية الشهيرة إلى عام 2012، وتضم محفظة رعاية طيران الإمارات لرياضة التنس ثلاثاً من بطولات الجائزة الكبرى الأربع جراند سلام، بالإضافة إلى 60 بطولة أخرى على مدار العام بالشراكة مع اتحاد لاعبي التنس للمحترفين، بما في ذلك «بطولة ويسترن آند ساذرن المفتوحة في سينسيناتي» وبطولة «ميامي المفتوحة» وبطولة «بي إن بي باريباس المفتوحة» في إنديان ويلز في الولايات المتحدة الأميركية.
وتعمل طيران الإمارات على ضمان استمرار متابعة عشاق التنس للعبة في أي وقت وفي أي مكان. وتقدم الناقلة خلال البطولة مجموعة كاملة من الأنشطة للتواصل مع المشجعين في استاد آرثر آش، في حين يمكن للمسافرين على رحلاتها، طوال مدة البطولة، الاستمتاع بالبث التلفزيوني الحي لجميع المباريات.
وسيتم بث محتوى طيران الإمارات وعروض ترويجية ومقابلات حصرية مباشرة من الحدث حصرياً على قناة ABC News لإبقاء المشجعين على اطلاع دائم بمجريات البطولة الأميركية المفتوحة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم طيران الإمارات، بالشراكة مع شبكة PIX11 الإذاعية وبرنامج NY Living، هدايا مجانية تشمل 16 تذكرة للبطولة، ما يتيح لعشاق التنس المحظوظين فرصة الاستمتاع بتجربة الملعب.  

طيران الإمارات
الولايات المتحدة
التنس
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