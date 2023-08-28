اختتام معسكر المبارزة الإعدادي للموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد الإماراتي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمبارزة، اختتام المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي 2023-2024، بمشاركة نخبة من المدربين الإيطاليين، ويعد المعسكر بداية انطلاق لتدريبات ما قبل الموسم الجديد، خصص لإعداد اللاعبين، من قبل مدربين على مستوى عالٍ من الخبرة.

شارك ما يقارب 40 لاعباً من مختلف الدول، ووفر المعسكر مجموعة متنوعة من الأنشطة، والفعاليات التي تدعم اللاعبين في مسيرتهم الرياضية، مثل الدورات الخاصة بتمارين اللياقة البدنية والصالة الرياضية، وتمارين المبارزة، بالإضافة إلى الدورات التي عُقدت من قبل الخبراء في مجالات تحليل الهجمات التي بدورها تقوم بتعزيز مستوى اللاعبين، وتأهيلهم للموسم الجديد والبطولات القادمة.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي أن المعسكر جاء ضمن خطة المنتخب للموسم الرياضي 2023-2024، وهو أول المعسكرات الداخلية الدولية التي ينظمها الاتحاد ويهدف من خلالها إلى إعداد اللاعبين، قبل انطلاق موسم رياضي حافل بالمشاركات الخارجية والدولية والارتقاء بمستوى منتخباتنا الوطنية، وذلك من خلال الاستفادة من مشاركة كوكبة من المدربين الإيطاليين، وسيكون المعسكر بمثابة نافذة للاعبينا ولاعباتنا للاطلاع على المدرسة الإيطالية والعالمية، بما يصقل خبرات لاعبينا ويرتقي بمستواهم الفني.

وأضاف: المعسكر سيتبعه إقامة العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية بهدف رفع مستويات لاعبينا ولاعباتنا، خاصة أن لدينا العديد من اللاعبين صغار السن الذين نهدف إلى صقل مهاراتهم وإعدادهم ليكونوا أبطالاً للعبة ويعهد اليهم بتمثيل الدولة في البطولات والفعاليات الدولية التي يستهلها منتخبنا بالمشاركة ببطولة السيركت الآسيوي بالأردن.