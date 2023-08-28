كليمينتز يتقدم 100 خطوة في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

تُوج الإنجليزي تود كليمينتز بأول ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد التي تحمل شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه بلقب بطولة «دي أند دي ريل تشيك ماسترز»، التي اختتمت في براغ، ضمن «روزنامة» عالمية للجولة التي تقام برعاية إماراتية، تشمل 43 بطولة تقام في 25 دولة مختلفة في الموسم الحالي.

حصد كليمينتز لقب البطولة التشيكية، بعدما أنهى المنافسات برصيد 22 ضربة تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة، جعلته يتقدم 100 خطوة دفعة واحدة ويصبح بالمركز 51 برصيد 645 نقطة في الترتيب الصادر أمس لـ «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

جاءت هذه النتيجة في توقيت مثالي للغاية اللاعب الذي يسعى للتأهل إلى البطولة الختامية للموسم، وهي بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في عقارات جميرا للجولف في دبي للجولف من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، ويتأهل لها حصراً أصحاب المراكز الـ 50 الأولى، بحسب نتائجهم على مدار الموسم.

وتبقى 10 بطولات هذا الموسم لجولة دي بي ورلد، مع ارتفاع حدة المنافسات والسعي لحسم الألقاب، وهي: بطولة أوميجا الأوروبية ماسترز في سويسرا، بطولة هوريزون الإيرلندية المفتوحة، بطولة بي إم دبليو بي جي أيه المفتوحة إحدى بطولات سلسلة رولكس، وكازو الفرنسية المفتوحة، وألفريد دونهيل لينكس الأسكتلندية، والإسبانية المفتوحة في مدريد، والأندلس ماسترز، والبنك التجاري قطر ماسترز، ونيدبانك للتحدي في جنوب أفريقيا، وجولة دي بي ورلد في دبي.