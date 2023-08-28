«سلة أميركا» في أبوظبي تدعم «رؤية 2030»

أبوظبي (الاتحاد)

تعود مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أبوظبي 2023» المقدمة من شركة «القابضة» أكتوبر المقبل إلى الإمارة، مع مجموعة من الأنشطة والتجارب والفعاليات الاستثنائية المستوحاة من أجواء ومنافسات كرة السلة الأميركية، تتوجها المباراتان التمهيديتان بين دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز 5 و7 أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتجمع الفعاليات مجدداً عشاق الرياضة، مُحققةً العديد من النتائج الإيجابية في مختلف المجالات بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.

تأتي مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2023 المُقدّمة من شركة «القابضة»، في إطار شراكة متعددة المحاور تمتد لسنوات عدة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، وتوفر هذه المبادرة قائمة كبيرة من العوائد الاجتماعية والاقتصادية الملموسة.

تستقطب المباريات الجمهور والزوار من مختلف الثقافات والجنسيات والفئات العمرية، الذين يتشاركون الشغف بهذه الرياضة ومنافسات دوري المحترفين، لتساعد بذلك على ترسيخ قيم التسامح والوحدة والصداقة والتنوع وتعزيز التماسك الاجتماعي والاندماج الثقافي.

وتهدف المبادرة إلى دعم أنماط الحياة الصحية، حيث شهد يناير الماضي إطلاق الموسم الثاني الموسع من دوري الناشئين «جونيور إن بي إيه أبوظبي»، بمشاركة 900 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً من مدارس أبوظبي.