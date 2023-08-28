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والدة «الرئيس الموقوف» تضرب عن الطعام!

والدة «الرئيس الموقوف» تضرب عن الطعام!
28 أغسطس 2023 18:22

 
مدريد (أ ف ب) 

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بدأت والدة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم «الموقوف» لويس روبياليس الذي يتعرض لانتقادات شديدة، بسبب تقبيله نجمة المنتخب الوطني جينيفر هيرموسو، عقب الفوز بـ «مونديال السيدات»، إضراباً عن الطعام دعماً لنجلها.
وقالت أنخيليس بيخار التي قررت الاحتجاج داخل كنيسة ديفينا باستورا في بلدة موتريل الساحلية الجنوبية، إنها تستمر في إضرابها عن الطعام حتى «تقول هيرموسو الحقيقة»، بشأن ما حدث، حسب ما أفاد أحد أفراد الأسرة للصحفيين.
وقالت فانيسا رويس بيخار ابنة عم روبياليس «هناك مضايقات غير عادلة، والدته أضربت عن الطعام».
وتابعت «ما يحدث لا يبدو عادلاً، لقد تمت إدانته بالفعل، لا يبدو الأمر طبيعياً، نريد من جيني أن تقول الحقيقة لأنها غيرت أقوالها ثلاث مرات، عائلته تعاني بشدة».
ونشأ روبياليس «46 عاماً» في موتريل، حيث شغل والده منصب العمدة السابق للمدينة المنتجعية.
وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم روبياليس الذي رفض الاستقالة من منصبه، على خلفية تصرفه عقب فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في أستراليا في 20 أغسطس الحالي، ما أثار انتقادات شديدة.

 

إسبانيا
الاتحاد الإسباني لكرة القدم
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مونديال السيدات
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